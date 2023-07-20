«Подоплека, не связанная со спортивным принципом». Фетисов высказался о том, кому выгоден лимит на легионеров в КХЛ

— Еще одно из правил — лимит на легионеров. Было 5, теперь останется 3. Как вы считаете, лимит на легионеров — это полезная вещь?

— Любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50% европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.

В Советском Союзе в хоккее было всего 12 команд, поэтому уровень был очень высокий (сейчас в КХЛ 23 команды). Не думаю, что у нас достаточно игроков, которые имеют уровень мастерства, требующийся для этой конкуренции.

Ужесточение лимита на легионеров — удар, особенно для малобюджетных клубов. За счет качественных и недорогих легионеров они были конкурентоспособными.