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20 июля, источник: Sport24

«Подоплека, не связанная со спортивным принципом». Фетисов высказался о том, кому выгоден лимит на легионеров в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в интервью «КП Спорт» прокомментировал лимит на легионеров, который начнет действовать в КХЛ с нового сезона.

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Источник: РИА "Новости"

— Еще одно из правил — лимит на легионеров. Было 5, теперь останется 3. Как вы считаете, лимит на легионеров — это полезная вещь?

— Любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50% европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.

В Советском Союзе в хоккее было всего 12 команд, поэтому уровень был очень высокий (сейчас в КХЛ 23 команды). Не думаю, что у нас достаточно игроков, которые имеют уровень мастерства, требующийся для этой конкуренции.

Ужесточение лимита на легионеров — удар, особенно для малобюджетных клубов. За счет качественных и недорогих легионеров они были конкурентоспособными.

Не знаю, 3 или 5 какое вообще может иметь значение, но в целом мне кажется, что, если бы даже половина игроков в наших командах были высокого уровня, то этого было бы достаточно и для национальной команды, и для чего угодно. Видно, там какая-то подоплека, не связанная со спортивным принципом, а какая-то другая.

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