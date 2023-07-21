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11:59 (мск), источник: СуперОмск

В омском «Авангарде» объявили о крупном назначении

В пятницу, 21 июля 2023 года, в омском хоккейном клубе «Авангард» объявили о крупном назначении. Заявляется, что с 1 августа пост генерального директора хоккейного клуба «Авангард» займет Герман Чистяков.

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«Герман Чистяков известный человек в спорте, имеет большой управленческий опыт, по ходу своей карьеры работал и на “Матч ТВ”, и в футболе, знает спорт со всех сторон. Я уверен, что в новой должности Герман Анатольевич будет максимально эффективен, и с его приходом омский хоккей получит новый виток своего развития», — отметил председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин.

По словам Германа Чистякова, для него назначение в «Авангард», возможно, крупнейший вызов в карьере.

«Мои амбиции максимальны. Мы должны сделать “Авангард” стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнеров и самого увлекательного медиаконтента. Мы и так стартуем с высокой точки, “Авангард” — топ-клуб во всех смыслах. Но в наших силах сделать его еще сильнее и ярче!» — заявил Герман Чистяков.

Напомним, что с 2019 года гендиректором «Авангарда» работал Сергей Белых. Ранее стало известно, что он переходит на работу в футбольный клуб «Спартак».

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