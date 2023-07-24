«Спартак» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два сезона и носит односторонний характер. Ранее в июле Руковишников расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон.

Рукавишников перешел в СКА по ходу сезона-2014/15 из подмосковного «Атланта» и выступал за армейцев до сезона-2019/20, по ходу которого он был обменян в казанский «Ак Барс». Перед началом минувшего сезона защитник вернулся в СКА, с которым выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.