Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА Семен Рукавишников стал игроком «Спартака», сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба КХЛ.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два сезона и носит односторонний характер. Ранее в июле Руковишников расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон.

Рукавишников перешел в СКА по ходу сезона-2014/15 из подмосковного «Атланта» и выступал за армейцев до сезона-2019/20, по ходу которого он был обменян в казанский «Ак Барс». Перед началом минувшего сезона защитник вернулся в СКА, с которым выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.

Всего в КХЛ Рукавишников провел 524 матча, в которых набрал 90 очков (20 шайб + 70 передач) при общем показателе полезности «+62».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию
Наплевали на Запад. Российских гимнастов сенсационно вернут в мировой спорт
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь