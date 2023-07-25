В Новосибирске ХК «Сибирь» официально переехал в новый ЛДС

В Telegram-канале опубликовали видеоролик, в котором спортсмены обживают раздевалку «Сибирь-Арены». Поделиться мнением о новом стадионе в целом «снеговики» пообещали чуть позже.

В настоящее время тренерский штаб клуба полностью сформирован: главным тренером команды в новом сезоне будет канадец Дэвид Немировски, помогать ему будут Сергей Кривокрасов, Евгений Королёв и Андрей Тарасенко. Подготовкой вратарей займётся Егор Подомацкий. Тренером по физической подготовке будет работать канадец Дэвид Гутшон.

Следует отметить, что «снеговики» уже приступили к предсезонной подготовке. 26 июля команда улетает на учебно-тренировочные мероприятия в столицу Беларуси — Минск.

Напомним, ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщал, что официальные хоккейные матчи в новом ЛДС начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс».