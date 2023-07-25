Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
09:14 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске ХК «Сибирь» официально переехал в новый ЛДС

Хоккейный клуб «Сибирь» официально переехал в новый ледовый дворец спорта. Информация об этом появилась в Telegram-канале команды.

Наверх
Источник: соцсети

В Telegram-канале опубликовали видеоролик, в котором спортсмены обживают раздевалку «Сибирь-Арены». Поделиться мнением о новом стадионе в целом «снеговики» пообещали чуть позже.

В настоящее время тренерский штаб клуба полностью сформирован: главным тренером команды в новом сезоне будет канадец Дэвид Немировски, помогать ему будут Сергей Кривокрасов, Евгений Королёв и Андрей Тарасенко. Подготовкой вратарей займётся Егор Подомацкий. Тренером по физической подготовке будет работать канадец Дэвид Гутшон.

Следует отметить, что «снеговики» уже приступили к предсезонной подготовке. 26 июля команда улетает на учебно-тренировочные мероприятия в столицу Беларуси — Минск.

Напомним, ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщал, что официальные хоккейные матчи в новом ЛДС начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске бомж-грабитель напал с ножом на девушку-продавца
В Новосибирске трамвай протаранил ВАЗ, буксировавший другой автомобиль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь