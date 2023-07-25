А. Костицын: Поиграв в минском «Динамо» два-три года, можно уехать в топ-клубы

«У нас два тренера по вратарям. Андрей Мезин может передать свой опыт, а для ребят это только плюс. Все видят, что с “Динамо” молодёжь развивается неплохо. Поиграв здесь два-три года, можно уехать в топ-клубы. Всё зависит от желания самих ребят. Хорошо и то, что у нас много ребят драфтуется. Также есть легионеры, от которых наши парни набираются опыта. В “Динамо” хорошие условия, чтобы развиваться», — приводит слова Костицына телеканал «Беларусь 5».