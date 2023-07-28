В Казахстане скандал — кинули травмированного канадца. Но КХЛ не сможет наказать «Барыс»

Конец июля редко когда знаменуется громкими расставаниями. Как правило, в это время команды только начинают тренироваться, и в лучшем случае они получают усиление. Тогда как чистка состава происходит гораздо позже, по итогам даже не сборов, а предсезонных турниров, когда игроков можно проверить в деле. Поэтому новость о том, что «Барыс» расторг контракт с канадцем Майклом Шапю, удивила. Нюанс в том, что меньше чем за месяц до этой новости с ним продлили контракт.

«Барыс» официально сообщает о прекращении сотрудничества с Майклом Шапю. При подписании нового контракта была договоренность, что Шапю пройдет курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось изначально. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат", — сообщил клуб.

Интересно, что почти одновременно с этой новостью было объявлено об увольнении генерального менеджера «Барыса» Вячеслава Белана. По информации казахстанских СМИ причиной стала то ли провальная селекция, то ли письма разъяренных болельщиков. Но нетрудно увязать два события друг с другом. Можно предположить, что Белан в том числе поплатился за то, что заключил контракт с травмированным игроком. А уже расторжение контракта с Шапю производили без его участия. Но это только версия. Правды от довольно закрытого клуба из Астаны мы вряд ли дождемся.

Тут надо заметить, что Шапю в прошлом сезоне провел всего 10 матчей. В них он не отдал ни одной передачи, но при этом отметился тремя заброшенными шайбами. Процент выигранных вбрасываний у канадца — 57%, что весьма неплохо для центрального нападающего. Андрей Скабелка, несмотря на проблемы легионера со здоровьем, в основном отзывался о нем положительно. Майкл изначально не рассматривался главным тренером «Барыса» как бомбардир, но при этом ему было по силам реально усилить центральную ось астанчан.

«В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с “Барысом”. В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело. Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», — высказался на эту тему агент игрока Алеша Пилко.

Читая эти слова словенского агента, невольно встаешь на сторону игрока. Ведь Шапю не виноват ни в первой травме, ни во второй. Он не симулировал ее, не получал повреждение, катаясь на лыжах или квадроцикле. Майкл мог получать свои деньги, продолжая лечиться, но он отказался от части зарплаты, чтобы остаться в «Барысе» и отплатить клубу за понимание той же монетой. Но чем теперь должен отплачивать Шапю, если его посреди межсезонья оставили без контракта наедине со своей травмой? Гнев Пилко и его призывы к справедливости тоже понятны. Однако вопреки опасениям болельщиков «Барыса», что их клубу запретят подписывать новичков или наложат другие санкции, КХЛ здесь бессильна.

«Одним из положений стандартной формы контракта хоккеиста КХЛ является обязательное заключение от врача команды о проведенном медицинском осмотре. Без положительного заключения врача команды регистрация контракта хоккеиста невозможна. В ситуации с Майклом Шапю данная процедура не была выполнена, в связи с чем контракт не был зарегистрирован Центральным информационным бюро КХЛ. Впоследствии “Барыс” отозвал свою заявку на регистрацию контракта», — сказал нашим коллегам из ТАСС источник в лиге.

Тут стоит пояснить. Контракт Шапю действительно был в ЦИБе — программе, в которой регистрируются все без исключения контракты. Чтобы завести контракт в базу и объявить о подписании, клуб должен прислать скан контракта в лигу. Это «Барыс» сделал. Инсайдерам даже стала известна зарплата Майкла — около 40 миллионов рублей в год. А вот чтобы зарегистрировать контракт, клуб предоставляет полностью подписанный контракт, где есть подписи всех, в том числе врача команды. И вот тут вышла загвоздка. Мало того, что Шапю не прибыл в расположение «Барыса», но и если бы он приехал — вряд ли бы получил одобрение от казахстанских докторов.

Как бы ни был прав агент Шапю по сути, и как бы мы ни осуждали «Барыс», защитить игрока лига не состоянии. По сути, расторгнутый контракт канадца попадал под юрисдикцию трудового кодекса Республики Казахстан. По нему Майкла вполне могли уволить за прогулы. Астанчан не накажут, им не запретят регистрировать хоккеистов, контракт Шапю не восстановят. Пострадает только репутация клуба. А также пошатнется привычка агентов и менеджеров доверять друг другу на слово и основываться на джентльменских договоренностях. Без бумажки вы букашка, а с бумажкой — человек.