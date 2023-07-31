Судьбу отношений КХЛ с Америкой решит нелюбимый в России президент. ИИХФ определит, где будет играть Федотов

Июль — месяц, когда о вратаре Иване Федотове говорили больше, чем о любом другом российском хоккеисте. Год назад голкипера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от армии и затем отправили к месту прохождения воинской службы. 1 июля 2023 года игрок завершил прохождение службы, а через несколько дней было объявлено о том, что он подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Проблема заключалась только в том, что в НХЛ убеждены, что Иван не мог это сделать, так как у него есть соглашение с «Филадельфией», которое было заморожено прошлой осенью.

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В дело вмешалась ФХР и ИИХФ. Федерация хоккея России выступила с заявлением, что оценивает ситуацию как неоднозначную и только после консультаций с ИИХФ будет принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ (права на проведения чемпионата у федерации). Пресс-релиз с позицией федерации был опубликован 10 июля. После этого в ИИХФ отметили, что начали разбираться в ситуации. 25 июля была информация от президента ИИХФ Люка Тардифа, что федерация готовит заявление. «Возможно, мы сделаем заявление до конца этой недели», — сказал функционер. Этого не произошло, но, видимо, на этой неделе точно стоит ждать новостей из Швейцарии. Тем более в Северной Америке вновь заговорили о деле Федотова.

Инсайдер TSN Дарррен Дрегер написал несколько твитов о ситуации российского вратаря. Журналист процитировал североамериканского агента Федотова Джей Пи Бэрри из CAA (Creative Artists Agency LLC): «Сегодня мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он будет соблюдать решение ИИХФ относительно того, какой контракт (“Флайерз” или ЦСКА) в настоящее время признают действительным. Он просто хочет возобновить свою карьеру как можно скорее».

Джей Пи Бэрри — один из самых влиятельных агентов в НХЛ. По данным Puckpedia, он третий в НХЛ по сумме сделок, агент подписал своих клиентов на общую сумму в $700 млн. За океаном он ведет дела Евгения Малкина и Владимира Тарасенко.

Дрегер также написал, что НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что контракт Федотова должен быть заморожен, учитывая его службу в армии. ИИХФ сейчас рассматривает дело.

Журналист подчеркнул, что в НХЛ рассчитывают, что в случае своей победы, Иван будет играть в «Филадельфии». То есть нынешнее соглашение Федотова с ЦСКА за океаном считают нелегитимным.

На пресс-конференции сам Федотов, а также главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не стали комментировать разбирательство с американским клубом. «На данный момент все участвующие стороны попросили нас не говорить на эту тему. Идет определенный процесс. Он важен, для нашей страны тоже. Высокая заинтересованность всех участвующих сторон, чтобы все договорились и поняли друг друга», — сказал Федоров. Федотов не стал отвечать на вопрос, почему ЦСКА не договорился с «Филадельфией» об аренде.

НХЛ, как и ФХР, указало на то, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать ИИХФ. По данным российских СМИ, трансферная карта хоккеиста находится в Америке, без нее по правилам игрок не может быть заявлен на регулярный чемпионат КХЛ. И только по решению международной федерации «Филадельфия» согласится ее отправить. Гадать, какое решение примет ИИХФ, нет смыла.

Но интересно другое. Люка Тардифа в России не критиковал только ленивый, а теперь от президента ИИХФ зависят будущие отношения КХЛ и НХЛ. Ведь нынешняя история не сколько про Федотова, сколько про дальнейшее взаимодействие двух лиг. Нельзя исключать, что в будущем кто-то из молодежи не решит последовать в обратном направлении — при действующем контракте с клубом КХЛ уехать в Америку.