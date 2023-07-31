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31 июля, источник: Чемпионат.com

Канадский новичок минского «Динамо» обратился к болельщикам клуба

Канадский голкипер и новичок минского «Динамо» Дилан Фергюсон записал видеообращение к фанатам белорусского клуба.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: nhl.com

«Привет болельщикам “Динамо”! Это Дилан Фергюсон. Очень рад возможности быть в Минске, встретить болельщиков. Вперёд», — цитирует вратаря официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, ранее стало известно, что 24-летний голкипер подписал с минчанами соглашение. В минувшем сезоне Фергюсон сыграл два матча за «Оттаву Сенаторз», зафиксировав показатель в 94% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,52. Особо успешной получилась дебютная встреча в лиге. Тогда канадец повторил 40-летний рекорд НХЛ по количеству спасений в первой встрече в лиге, совершив 48 сейвов в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 победа «Оттавы»). Ещё пять матчей вратарь сыграл за «Торонто Марлис» в АХЛ при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,12. Также на его счету восемь встреч в АХЛ за «Белвилл Сенаторз» с 92,6% отражённых бросков.

Всего в НХЛ на счету голкипера три матча, в АХЛ — 29 матчей с процентом отражённых бросков 91,5%. Основную часть карьеры вратарь провёл в Западной хоккейной лиге Канады, где сыграл 155 встреч с процентом отражённых бросков 90,8%.

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