Канадский новичок минского «Динамо» обратился к болельщикам клуба

Напомним, ранее стало известно, что 24-летний голкипер подписал с минчанами соглашение. В минувшем сезоне Фергюсон сыграл два матча за «Оттаву Сенаторз», зафиксировав показатель в 94% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,52. Особо успешной получилась дебютная встреча в лиге. Тогда канадец повторил 40-летний рекорд НХЛ по количеству спасений в первой встрече в лиге, совершив 48 сейвов в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 победа «Оттавы»). Ещё пять матчей вратарь сыграл за «Торонто Марлис» в АХЛ при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,12. Также на его счету восемь встреч в АХЛ за «Белвилл Сенаторз» с 92,6% отражённых бросков.