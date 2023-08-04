Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
09:32 (мск), источник: ТАСС

Глава Челябинской области рассказал о задачах, поставленных перед «Трактором» на сезон КХЛ

В прошлом розыгрыше чемпионата челябинская команда не смогла выйти в плей-офф.

ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Руководство челябинского «Трактора» ставит перед клубом максимальные задачи на сезон-2023/24 Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал губернатор Челябинской области и президент клуба Алексей Текслер.

В предыдущем сезоне «Трактор» по итогам регулярного чемпионата заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера, — сказал Текслер. — Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф».

Первый матч нового сезона «Трактор» проведет 2 сентября на выезде против тольяттинской «Лады». Лучшим результатом челябинского клуба в КХЛ является выход в финал плей-офф в 2013 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров обратился к болельщикам в своем телеграм-канале
В "Спартаке" рассказали о моральном состоянии Промеса на фоне судебного процесса
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь