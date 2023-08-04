Глава Челябинской области рассказал о задачах, поставленных перед «Трактором» на сезон КХЛ
В прошлом розыгрыше чемпионата челябинская команда не смогла выйти в плей-офф.
В прошлом розыгрыше чемпионата челябинская команда не смогла выйти в плей-офф.
ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Руководство челябинского «Трактора» ставит перед клубом максимальные задачи на сезон-2023/24 Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал губернатор Челябинской области и президент клуба Алексей Текслер.
В предыдущем сезоне «Трактор» по итогам регулярного чемпионата заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.
«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера, — сказал Текслер. — Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф».
Первый матч нового сезона «Трактор» проведет 2 сентября на выезде против тольяттинской «Лады». Лучшим результатом челябинского клуба в КХЛ является выход в финал плей-офф в 2013 году.