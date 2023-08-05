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Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:28 (мск), источник: Sport24

«Автомобилист» представил специальную форму, посвященную 300-летию Екатеринбурга

Пресс-служба «Автомобилиста» представила специальную игровую форму команды, которая посвящена 300-летию Екатеринбурга.

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«Уже совсем скоро “Автомобилисту” предстоит сыграть первые контрольные матчи. В них наша команда будет выходить на лед в специальной предсезонной форме. Она посвящена 300-летию Екатеринбурга — юбилей наш город празднует в этом году!

Вдохновением при создании формы послужил построенный в середине XIX века Дом купца Севастьянова — исторический и архитектурный памятник, расположенный на набережной Городского пруда, одна из самых известных достопримечательностей столицы Урала. Узнаваемые элементы фасада этого здания легли в основу узора, нанесенного на рукава игровых джерси», — говорится в сообщении пресс-службы.

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