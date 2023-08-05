«Барыс» лишится американского форварда перед стартом КХЛ
Американский нападающий Энтони Луис покинет «Барыс». Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ».
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Американский нападающий Энтони Луис покинет «Барыс». Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ».
«Форвард “Барыса” Энтони Луис покидает КХЛ и продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Нападающий подпишет контракт с ХК “Лангнау Тайгерс”, — пишет паблик.
Напомним, Луис перешел в «Барыс» год назад. 28-летний американский нападающий стал хоккеистом казахстанского клуба летом прошлого года. В 57 матчах он набрал 30 (9+21) очков.