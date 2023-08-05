Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» лишится американского форварда перед стартом КХЛ

Американский нападающий Энтони Луис покинет «Барыс». Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ».

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

«Форвард “Барыса” Энтони Луис покидает КХЛ и продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Нападающий подпишет контракт с ХК “Лангнау Тайгерс”, — пишет паблик.

Напомним, Луис перешел в «Барыс» год назад. 28-летний американский нападающий стал хоккеистом казахстанского клуба летом прошлого года. В 57 матчах он набрал 30 (9+21) очков.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь