«Барыс» лишится американского форварда перед стартом КХЛ

«Форвард “Барыса” Энтони Луис покидает КХЛ и продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Нападающий подпишет контракт с ХК “Лангнау Тайгерс”, — пишет паблик.

Напомним, Луис перешел в «Барыс» год назад. 28-летний американский нападающий стал хоккеистом казахстанского клуба летом прошлого года. В 57 матчах он набрал 30 (9+21) очков.