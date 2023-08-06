Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
СМИ узнали зарплату форварда Владимира Ткачева по новому трехлетнему контракту с «Авангардом».
АвангардКХЛ: таблица и календарь
СМИ узнали зарплату форварда Владимира Ткачева по новому трехлетнему контракту с «Авангардом».
Как сообщает «Матч ТВ», каждый сезон 27-летний хоккеист будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов. Всего за три года по контракту форвард заработает 300 млн.
Таким образом, Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги, опережая по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который получает 95 млн рублей в год.
В прошлом сезоне Ткачев в 78 матчах набрал 73 (26+47) очка при показателе полезности «+26».