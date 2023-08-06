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12:34 (мск), источник: Sport24

Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ

СМИ узнали зарплату форварда Владимира Ткачева по новому трехлетнему контракту с «Авангардом».

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Матч ТВ», каждый сезон 27-летний хоккеист будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов. Всего за три года по контракту форвард заработает 300 млн.

Таким образом, Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги, опережая по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который получает 95 млн рублей в год.

В прошлом сезоне Ткачев в 78 матчах набрал 73 (26+47) очка при показателе полезности «+26».

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