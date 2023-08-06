Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Спартака» обыграли московское «Динамо» в товарищеском матче

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в товарищеском матче.

Спартак
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве на домашней арене «Динамо», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу «Спартака». В составе победителей дубль Александр Пашин (46-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Максим Цыплаков (17). У «бело-голубых» отличился Артем Ильенко (23).

В минувшем сезоне «Динамо» завершило выступление в первом раунде плей-офф, уступив нижегородскому «Торпедо» со счетом 2−4 в серии. «Спартак» стал девятым на Западе в регулярном чемпионате и не сумел выйти в плей-офф.

«Бело-голубые» начнут новый сезон 2 сентября домашним матчем против петербургского СКА, «красно-белые» в тот же день на своем льду примут пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дерзкая и соблазнительная: Валиева станцует под хит из скандального фильма
'Была в тяжелом состоянии, а тренеры думали, что халтурю'
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь