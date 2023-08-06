Хоккеисты «Спартака» обыграли московское «Динамо» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Москве на домашней арене «Динамо», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу «Спартака». В составе победителей дубль Александр Пашин (46-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Максим Цыплаков (17). У «бело-голубых» отличился Артем Ильенко (23).

В минувшем сезоне «Динамо» завершило выступление в первом раунде плей-офф, уступив нижегородскому «Торпедо» со счетом 2−4 в серии. «Спартак» стал девятым на Западе в регулярном чемпионате и не сумел выйти в плей-офф.