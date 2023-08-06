«Сибирь» по буллитам одолела минское «Динамо» в контрольном матче

Источник: ХК «Сибирь»

На 10-й минуте первого периода Алексей Яковлев с передачи Артёма Жукова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Арсений Бринкман с передачи Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте первой двадцатиминутки Никита Сетдиков вновь вывел сибиряков вперёд.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

За 19 секунд до конца третьего периода Виталий Пинчук сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь». Победный бросок на счету Владимира Бутузова.