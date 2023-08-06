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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Сочи» на предсезонном турнире

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» играл со СКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:4.

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Источник: ХК СКА

На шестой минуте первого периода Павел Дедунов и Арсений Грицюк сделали счёт 2:0 в пользу гостей турнира. На 14-й минуте периода Святослав Гребенщиков с передач Павла Дедунова и Артёма Земчёнка забросил третью шайбу СКА. На 17-й минуте периода Тигран Ярулин с передачи Антона Новикова размочил счёт в матче. За секунду до конца первой двадцатиминутки Кирилл Танков с передач Ильи Федотова и Сергея Толчинского сделал счёт 4:1.

На пятой минуте второго периода Артур Тянулин с передач Тимура Хафизова и Ильдара Шиксатдарова забросил вторую шайбу «Сочи». На 17-й минуте периода Ильдар Шиксатдаров с передач Алексея Василькова и Джесси Грэма сократил отставание до минимума. За 31 секунду до конца второго периода Даниил Сероух с передач Дмитрия Уткина и Антона Новикова восстановил равенство в счёте.

На второй минуте третьего периода Николай Поляков с передач Никиты Зоркина и Павла Дедунова вновь вывел СКА вперёд. В середине третьего периода Арсений Грицюк с передач Эмиля Галимова и Артёма Сергеева забил шестой гол в ворота «Сочи».

В заключительном матче турнира «Сочи» сыграет с «Адмиралом» 7 августа. СКА встретится со сборной России 8 августа.

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