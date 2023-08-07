Шулак рассказал о причинах выступления чехов в КХЛ, несмотря на санкции

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Высокий уровень хоккея в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и хорошие зарплаты являются основными причинами приезда в Россию чешских игроков. Такое мнение ТАСС высказал защитник «Авангарда» Либор Шулак.

Помимо Шулака, в клубах КХЛ также числятся три чешских хоккеиста: нападающий «Нефтехимика» Лукаш Клок, защитник казахстанского «Барыса» Давид Скленичка и нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

«Приезды связаны с высоким уровнем хоккея и большими зарплатами. Да, мне тут понравилось играть, и я буду выступать там, где мне приятно и хорошо», — отметил Шулак.

В конце июня правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта страны запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. «Это все выражается в том, что я не могу играть за сборную Чехии», — объяснил 29-летний Шулак, участвовавший в трех чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине.

Чех прокомментировал высказывания против россиян олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли, выступавшего ранее в московском «Спартаке» Доминика Гашека. «Это его мнение. Я же здесь играю в хоккей, делаю свою работу, кормлю свою семью», — подчеркнул Шулак.