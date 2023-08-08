Хоккеисты минского «Динамо» победили «Металлург» в контрольном матче

Уже после первого периода встречи на льду столичной «Олимпик-Арены» хозяева вели 3:0. В середине заключительной двадцатиминутки гости сократили отставание до минимума — 4:3, но потом «зубры» еще дважды поразили ворота «магнитики» и в итоге выиграли с перевесом в три шайбы. У победителей голевой дубль оформил Вадим Мороз, по одной шайбе забросили Александр Волков, Роман Горбунов, Сергей Кузнецов и Тимофей Ковгореня.