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18:50 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Металлург» в контрольном матче

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» в очередном предсезонном спарринге — 6:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Уже после первого периода встречи на льду столичной «Олимпик-Арены» хозяева вели 3:0. В середине заключительной двадцатиминутки гости сократили отставание до минимума — 4:3, но потом «зубры» еще дважды поразили ворота «магнитики» и в итоге выиграли с перевесом в три шайбы. У победителей голевой дубль оформил Вадим Мороз, по одной шайбе забросили Александр Волков, Роман Горбунов, Сергей Кузнецов и Тимофей Ковгореня.

В первом спарринге межсезонья динамовцы обыграли «Адмирал» из Владивостока — 3:1, а затем уступили новосибирской «Сибири» — 2:3. Свой следующий матч подопечные Дмитрия Квартального проведут 19 августа в Минске против обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.

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