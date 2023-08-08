Квартальнов назвал недостатки в победной игре минского «Динамо» с «Металлургом»

"Хорошее начало получилось. Ребята качественно провели старт, забили хорошие голы. Из минусов: много удалений. Где-то надо было ногами доработать, где-то усталость сказалась, где-то потеря концентрации. Над этим надо поработать. Как и над другими компонентами. Это и понятно, ведь предсезонная подготовка продолжается. Сейчас у парней будет немного времени для восстановления. Следующий матч с ЦСКА через 10 дней.

С одной стороны, много играли в меньшинстве, с другой — забросили в большинстве. Неплохо сыграли. Стали приезжать ребята. Но ещё раз скажу: не надо удаляться очень часто, оставляя команду втроём. За три игры два раза такое было. Это надо убирать. Это мы можем контролировать.