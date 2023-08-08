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8 августа, источник: Чемпионат.com

Квартальнов назвал недостатки в победной игре минского «Динамо» с «Металлургом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Металлургом» (6:3) и назвал недостатки в игре «зубров».

Динамо Мн
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Источник: ХК «Динамо» Минск

"Хорошее начало получилось. Ребята качественно провели старт, забили хорошие голы. Из минусов: много удалений. Где-то надо было ногами доработать, где-то усталость сказалась, где-то потеря концентрации. Над этим надо поработать. Как и над другими компонентами. Это и понятно, ведь предсезонная подготовка продолжается. Сейчас у парней будет немного времени для восстановления. Следующий матч с ЦСКА через 10 дней.

С одной стороны, много играли в меньшинстве, с другой — забросили в большинстве. Неплохо сыграли. Стали приезжать ребята. Но ещё раз скажу: не надо удаляться очень часто, оставляя команду втроём. За три игры два раза такое было. Это надо убирать. Это мы можем контролировать.

За четыре дня три игры, считая матч сборной, где костяк — это динамовцы? Мы ротировали состав. Плюс Ник Меркли сегодня сыграл. Пока разгар предсезонной подготовки«, — цитирует Квартальнова пресс-служба “Динамо”.

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