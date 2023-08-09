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10:22 (мск), источник: ТАСС

Прощальный матч единственного пятикратного чемпиона КХЛ Зарипова пройдет в Казани

Встреча между сборной России и «Ак Барсом» пройдет на «Татнефть-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Игра с участием трехкратного чемпиона мира и единственного в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова пройдет в среду на казанской «Татнефть-Арене» и станет прощальной для хоккеиста. В 2018 году Зарипов на арене в Казани выиграл свой последний Кубок Гагарина.

9 августа друг против друга сыграют сборная России и «Ак Барс», в казанской команде рассказали ТАСС, что билеты на матч были распроданы в считанные дни. За обе команды сыграют бывшие партнеры и тренеры, с которыми Зарипов завоевывал главные трофеи в своей карьере. В Казани сыграют нынешний президент КХЛ Алексей Морозов и Сергей Зиновьев, с которыми Зарипов в «Ак Барсе» становился чемпионом России в 2006 году и завоевал два Кубка Гагарина (2009, 2010). Также на льду «Татнефть-Арены» выступят партнеры Зарипова по сборной России Александр Овечкин из «Вашингтона», форвард «Ак Барса» Александр Радулов, известные по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Александр Семин, одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

На лед выйдут и партнеры Зарипова по «Ак Барсу» — Евгений Медведев, Алексей Чупин, Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Александр Бурмистров. Из тренеров в матче примут участие нынешний наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, при котором казанский клуб в начале и конце 2010-х годов добивался успехов в КХЛ, а также Илья Воробьев, под руководством которого «Металлург» вместе с Зариповым выиграл Кубок Гагарина в 2016 году и вышел в финал 2017 года. В 2014 году магнитогорский клуб также выиграл плей-офф КХЛ с Зариповым, главным тренером команды был канадец Майк Кинэн, которому помогал Воробьев.

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«Когда в “Металлурге” принималось решение по подписанию Зарипова, мы сидели у президента клуба в офисе, последний вопрос был адресован тогда мне, мол, что ты думаешь, — рассказал ТАСС Воробьев. — Я тогда ответил, что есть игроки, которые умеют выигрывать, таких очень мало. И это, несомненно, будет для нас очень большое усиление, поскольку он научит наших ребят, которые никогда ничего не выигрывали, именно вот этому. И естественно так и было».

«Например, в седьмом матче финала с “Левом” он вышел “два в один” с [Сергеем] Мозякиным, не стал искать Мозякина, а сам воткнул шайбу в ближнюю “девятку” и продолжал играть дальше. У него ни сердце не екнуло, ни руки не задрожали. Не зря у него пять кубков, у него есть сила духа, эта спортивная злость, быть лучше других у него в крови», — добавил он.

Зарипов является воспитанником челябинского хоккея, однако за «Трактор» не выступал, начав карьеру во второй по рангу команде региона — «Мечеле». В 1998—1999 годах играл за канадскую команду Западной хоккейной лиги «Свифт Каррент Бронкос», этот клуб стал единственным зарубежным в карьере игрока, которая длилась 30 лет. После возвращения из Канады Зарипов провел еще три года, пока не перешел в «Ак Барс», который стал одной из главных команд в хоккейной жизни игрока.

«Кинэн давал Зарипову поблажки»

Источник: РИА "Новости"

В качестве нападающего казанской команды Зарипов дебютировал на чемпионате мира 2006 года, в тот год он впервые выиграл чемпионат российской Суперлиги, установив на первом этапе чемпионата личный рекорд — в 53 матчах он набрал 62 очка по системе «гол+пас» (32+30). Билялетдинов свел Зарипова, Морозова и Зиновьева в одну тройку, которая в 2006 и 2007 годах признавалась лучшей в стране, выигрывая приз «Три бомбардира» как самая результативная. В связке с Морозовым Зарипов выигрывал этот приз в 2009 и 2012 годах.

После перехода в «Металлург» Зарипов стал частью еще одного лучшего по отечественным меркам звена с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем. Их тройка стала самой результативной по итогам победного для «Металлурга» сезона-2013/14, помогла магнитогорскому клубу выиграть Кубок Гагарина в 2016 году и вывести команду в финал следующего года. Воробьев, который возглавлял «Металлург» с 2015 года, вспомнил об отношении Кинэна к звездам команды. «Майк относился к звездам очень аккуратно, не так, как все думают, советовался с Мозякиным, Зариповым, давал поблажки», — вспомнил он, опровергая суждения о чрезмерной суровости тренера.

Нападающий семь раз участвовал в Матче всех звезд КХЛ — четырежды как форвард «Ак Барса», трижды, выступая за «Металлург», в 2009 году был назван самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, получив приз «Золотая клюшка». Примечательно, его первые сезоны в составе «Металлурга» (2013/14) и «Ак Барсе» после возвращения (2017/18) выдались успешными. При этом победного сезона с казанцами могло и не быть: после подписания двухлетнего контракта в начале июля 2017 года он позднее был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста во время предыдущего сезона.

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон, однако 21 ноября того же года Спортивный арбитражный суд пришел к мнению, что Зарипов не умышленно принимал запрещенные препараты псевдоэфедрин и гидрохлортиазод. Из-за этого Международная федерация хоккея сократила срок наказания до шести месяцев, и Зарипов смог вернуться уже через два дня. Возвращение позволило ему установить в ноябре 2018 года рекорд по количеству проведенных матчей в чемпионатах России (1 164), он также стал рекордсменом «Ак Барса» по количеству набранных очков в чемпионате страны.

В последующие годы Зарипов продлевал контракт с казанским клубом на сезон. В конце августа 2021 года он объявил, что сезон-2021/22 будет последним в его карьере. Однако летом следующего года он еще раз продлил соглашение, но в сезоне-2022/23 провел всего 15 матчей. Свой последний поединок в карьере он провел 24 февраля, сыграв против «Металлурга». В этом матче он вышел на лед в начале третьего периода под аплодисменты болельщиков.

Источник: РИА "Новости"

Зарипов является чемпионом мира 2008, 2009 и 2014 годов. При этом до чемпионата мира 2014 года он пропустил предыдущие три турнира, и на соревнованиях Минске стал лучшим ассистентом. В 2007 году он стал бронзовым призером турнира в Москве и был признан самым полезным игроком. Один раз он участвовал и в Олимпийских играх — в 2010 году в Ванкувере, но для российских хоккеистов они стали самыми неудачными за долгое время — россияне с крупным счетом (3:7) в четвертьфинале уступили канадцам.

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