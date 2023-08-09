Зарипов забросил три шайбы в прощальном матче

Встреча в Казани, которая прошла в формате два периода по 20 минут, между командами «Зеленых» и «Белых» завершилась со счетом 12:9 в пользу последних. В первом периоде Зарипов сыграл за «Зеленых», а во втором — за «Белых». В серии буллитов Зарипов не смог реализовать свою попытку.

В матче приняли участие Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Артем Лукоянов, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Перед началом матча прошла церемония чествования Зарипова. В системе клуба вывели из обращения 25-й номер.