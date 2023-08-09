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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зарипов забросил три шайбы в прощальном матче

КАЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина и бывший хоккеист сборной России Данис Зарипов забросил три шайбы в своем прощальном матче.

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Источник: Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча в Казани, которая прошла в формате два периода по 20 минут, между командами «Зеленых» и «Белых» завершилась со счетом 12:9 в пользу последних. В первом периоде Зарипов сыграл за «Зеленых», а во втором — за «Белых». В серии буллитов Зарипов не смог реализовать свою попытку.

В матче приняли участие Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Артем Лукоянов, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Перед началом матча прошла церемония чествования Зарипова. В системе клуба вывели из обращения 25-й номер.

Зарипову 42 года, он представлял «Ак Барс» с 2017 года, до этого выступал за клуб с 2001 по 2013 год и трижды стал с командой обладателем Кубка Гагарина. Еще дважды он выиграл трофей с магнитогорским «Металлургом». В составе сборной России Зарипов стал трехкратным чемпионом мира. Также ему принадлежит рекорд по проведенным матчам в чемпионатах России — 1324 игры.

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