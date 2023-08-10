Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — о легионерах: почему российское гражданство нельзя получить? Наоборот, хорошо!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался на тему получения российского гражданства легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Легионеры получают паспорта России? Кто-то из других стран получает канадское, американское гражданство, это в порядке вещей. Почему российское гражданство никто не может получить? Наоборот, хорошо!» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.

Ранее Илья Ковальчук выразил обеспокоенность в том, что получивший российский паспорт легионер может играть за национальную команду.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь