Скабелка оценил игру новичков «Барыса» в первом предсезонном матче

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

— Начну с того, что достаточно серьезно мы обновились. Провели мы интенсивный сбор дома. Сегодня для нас это был первый матч. Многие моменты понравились. Да, были и моменты, где присутствовали недопонимание и технический брак. Но в целом мне понравился такой «мужицкий» накал. Скажем так: без «дураков» ребята друг за друга играли. Были хорошие атаки, могли больше забить, чем один гол. В то же время дали несколько моментов «Локомотиву». Во многих эпизодах Шутов помог, но вот с двумя этими бросками мы не справились. Тем не менее, ребята молодцы, и есть интересная пища для размышления.

— Хоть и первая игра, вопрос про новичков. Барбер сегодня забил. Как оцените тех ребят, которые пополнили состав команды?

— Да тут даже не по первой игре… видно по походке. Игрок приезжает, выходит на лед, и ты начинаешь понимать, что он умеет, а что умеет не очень хорошо. Эти ребята многое умеют, сейчас самое главное — найти правильные сочетания и наладить командное взаимодействие.

— Алихан Омирбеков сегодня дебютировал в составе «Барыса». Как оцените его действия?