Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка оценил игру новичков «Барыса» в первом предсезонном матче

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги первого предсезонного матча против ярославского «Локомотива». Его слова приводит пресс-служба клуба.

Барыс
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

— Начну с того, что достаточно серьезно мы обновились. Провели мы интенсивный сбор дома. Сегодня для нас это был первый матч. Многие моменты понравились. Да, были и моменты, где присутствовали недопонимание и технический брак. Но в целом мне понравился такой «мужицкий» накал. Скажем так: без «дураков» ребята друг за друга играли. Были хорошие атаки, могли больше забить, чем один гол. В то же время дали несколько моментов «Локомотиву». Во многих эпизодах Шутов помог, но вот с двумя этими бросками мы не справились. Тем не менее, ребята молодцы, и есть интересная пища для размышления.

— Хоть и первая игра, вопрос про новичков. Барбер сегодня забил. Как оцените тех ребят, которые пополнили состав команды?

— Да тут даже не по первой игре… видно по походке. Игрок приезжает, выходит на лед, и ты начинаешь понимать, что он умеет, а что умеет не очень хорошо. Эти ребята многое умеют, сейчас самое главное — найти правильные сочетания и наладить командное взаимодействие.

— Алихан Омирбеков сегодня дебютировал в составе «Барыса». Как оцените его действия?

— Положительно. От него всегда было продолжение. Я практически не помню, чтобы на нем заканчивались какие-то комбинации, или он допускал серьёзные ошибки. Для первой игры он молодец, не растерялся и попадал в скорости.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь