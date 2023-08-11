Чешский хоккеист Сафин получит российский паспорт 14 августа

Источник: Социальные сети

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чешский игрок Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада», должен получить российский паспорт 14 августа. Об этом ТАСС рассказал гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

«Он сейчас принимает участие в турнире и получит паспорт в понедельник», — сказал Чеботарев.

24-летний Сафин является воспитанником пражской «Спарты». В Северной Америке он выступал за команды канадской молодежной лиги и фарм-клуб «Эдмонтона». В составе сборной Чехии нападающий участвовал в юниорском (2017) и молодежном (2018) чемпионатах мира.