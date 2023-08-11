Скабелка объяснил поражение от «Трактора»

«Сегодня был более летний хоккей по сравнению со вчерашним матчем, не держалась сегодня шайба. Было много невынужденных ошибок. Так получилось, что большинство-меньшинство обе команды играли недисциплинированно. Какие-то моменты получаются, какие-то нет. Хороший соперник, единственное — должны такие матчи доводить до очкового результата…», — сказал Скабелка.

— «Трактор» играл без большинства своих лидеров, почему не получилось дожать соперника, когда он играл в таком усеченном составе?

— Не забили, поэтому не получилось. Хороший был шанс, когда пять минут было большинства и минуту против троих играли, здесь надо было забивать.

— Несколько раз шайба в штангу и в перекладину попадала… Можно сказать о большом невезении?

— Да нет, везет тому, кто везет. Где-то не до конца вложились, зубы не до конца, скажем так, показали. Мастерство, это да. Но это еще страсть, это еще напор. Как-то так.