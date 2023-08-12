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13:00 (мск), источник: Sport24

В Америке мечтают заполучить еще одного русского вундеркинда! Демидов сможет затмить даже Мичкова?

Иван произвел отличное впечатление на предсезонке.

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Источник: Sport24

Ажиотаж вокруг Матвея Мичкова в нынешнем сезоне был по-настоящему большим. Скауты назвали его лучшим российским проспектом за последние десятилетия, а, возможно, лучшим со времен Александра Овечкина и Евгения Малкина. Ни один кандидат на драфте не сравнился с результативностью Мичкова в «Сочи», худшей командой в КХЛ в прошлом сезоне. Если бы не его ситуация с контрактом и другие общие загадки, окружающие Мичкова, он мог бы спокойно стать вторым на драфте после Бедарда, а то и поспорить за лидерство.

Но может ли партнер Мичкова по петербургскому СКА Иван Демидов стать еще более мощным и интригующим игроком перед драфтом?

За океаном уже давно и пристально следят за Демидовым, хотя в нынешних реалиях американцам делать это непросто. Игрок юниорского возраста, получающий достаточное количество игрового времени, не является чем-то необычным для предсезонной подготовки в КХЛ. Сейчас август, и ветераны не прочь получить немного больше времени «на разгон».

«У Демидова два гола и четыре очка в четырех предсезонных матчах, при этом Иван играет одну из ключевых ролей в СКА с начала контрольных матчей. У него было восемь бросков в игре против омского “Авангарда”. Демидов получает по 14 минут и 20 секунд игрового времени в среднем. Родившийся в конце 2005 года нападающий забил 19 голов и набрал 64 очка в 44 матчах МХЛ в прошлом году, лучшей молодежной лиге России. Это был лучший результат, когда-либо виденный игроком U18 в истории лиги, он превзошел таких игроков, как Никита Кучеров, Никита Гусев. Да, Мичков тоже был позади. В 16-летнем возрасте Мичков набрал 56 очков в 56 матчах, поэтому его превосходство нельзя недооценивать. Но для Демидова он единственный игрок драфта-1, преодолевший отметку в 60 очков», — отметил обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.

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Американцы отмечают, что Демидов все равно выглядел на голову выше остальных, хотя в МХЛ нет звездных вратарей. Особенное внимание к Ивану приковывает и опыт игры в КХЛ, где он успел сыграть два матча.

Демидов и Мичков, играя вместе, позволили скаутам увидеть, как они прогрессируют. Конечно, это некорректное сравнение, учитывая, что Мичков на год старше, но видно, что успевает делать «лишний шаг» в игре. В том, что Мичков проведет отличный сезон в КХЛ, сомнений нет. Родившись с разницей в 366 дней, они оба проходят через систему СКА. Показатели Мичкова во многом были лучше, особенно на международном уровне, где у Демидова мало опыта из-за того, что России запретили участвовать в международных соревнованиях.

Но Иван показал, что он может справиться с более жесткой конкуренцией со старшими. Он всегда играл в старших возрастных группах, доминируя в рейтингах результативности почти везде, где выступал. Та же картина была и у Мичкова, и, в каком-то смысле, Мичков может быть ориентиром для Демидова. Матвей понимает, как тяжело быть перспективным игроком в качественной европейской профессиональной лиге, когда на тебя смотрят жадные глаза из Америки.

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«Некоторые скауты считают, что Демидов будет лучше Мичкова. Мое мнение? Они идут близко, но я не решаюсь на такие выводы в середине августа. И вы тоже не должны. Также очень легко переоценить перспективных игроков, играющих предсезонные матчи летом, когда североамериканские лиги даже близко не подошли к тренировочному лагерю. Со стилистической точки зрения у Демидова так много интересного. Он чрезвычайно изобретателен, у него быстрые руки, он хорошо стоит на ногах и принимает умные решения с шайбой. Демидов обыгрывает игроков своеобразым шагом, который сбивает с толку защитника, а его бросок невероятно обманчив во многих смыслах. Он убаюкает вас мыслью, что бросит высоко, прежде чем пробьет вратаря между ног», — считает тот же Стивен Эллис.

«У Демидова так много высококлассных, перспективных навыков. Он умеет кататься, бросать, читать игру и все это на очень высоком уровне. Габариты не имеют значения. Общий “пакет” навыков очень применим в НХЛ», — добавил один из скаутов.

На данный момент Демидов входит в первую пятерку «проспектов», и некоторые считают, что у него есть все шансы бросить вызов Маклину Челебрини и Коулу Эйзерману в борьбе за первое место в общем зачете. И интерес к Ивану подтверждает, что российские хоккеисты востребованы за океаном вне зависимости от политической обстановки.

Максим Замятин

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