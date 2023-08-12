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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» покинул клуб

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рашид Хабибулин покинул омский «Авангард», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Он занимал должность ассистента генерального менеджера. Хабибулин с ноября по апрель был генменеджером клуба после ухода Алексея Волкова. Его место занял чемпион мира Антон Курьянов.

В КХЛ Хабибулин работал спортивным директором в пражском «Льве» и «Сочи». С 2019 года Хабибулин работал селекционером «Авангарда» и был советником председателя совета директоров омского клуба.

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