Бывший генеральный менеджер «Авангарда» покинул клуб
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рашид Хабибулин покинул омский «Авангард», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рашид Хабибулин покинул омский «Авангард», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он занимал должность ассистента генерального менеджера. Хабибулин с ноября по апрель был генменеджером клуба после ухода Алексея Волкова. Его место занял чемпион мира Антон Курьянов.
В КХЛ Хабибулин работал спортивным директором в пражском «Льве» и «Сочи». С 2019 года Хабибулин работал селекционером «Авангарда» и был советником председателя совета директоров омского клуба.