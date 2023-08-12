«Спартак» обыграл «Амур» в товарищеском матче, одержав третью победу подряд при Жамнове
В Москве состоялся товарищеский матч, в котором «Спартак» на своем льду обыграл «Амур» со счетом 5:2.
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В Москве состоялся товарищеский матч, в котором «Спартак» на своем льду обыграл «Амур» со счетом 5:2.
В составе красно-белых шайбу забрасывали Иван Морозов (дубль), Николай Голдобин, Михал Чайковски и Даниэль Усманов. За гостей отличились Станислав Бочаров и Владислав Барулин.
По регламенту игры после основного времени с любым исходом команды перешли в овертайм и буллиты, где победу также одержали хозяева (1:0, 4:2).
Для «Спартака» под руководством главного тренера Алексея Жамнова эта победа стала 3-й подряд. Ранее москвичи обыграли в товарищеских матчах столичное «Динамо» (3:1) и «Витязь» (2:0).