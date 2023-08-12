«Спартак» обыграл «Амур» в товарищеском матче, одержав третью победу подряд при Жамнове

В составе красно-белых шайбу забрасывали Иван Морозов (дубль), Николай Голдобин, Михал Чайковски и Даниэль Усманов. За гостей отличились Станислав Бочаров и Владислав Барулин.

По регламенту игры после основного времени с любым исходом команды перешли в овертайм и буллиты, где победу также одержали хозяева (1:0, 4:2).