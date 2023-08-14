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18:14 (мск), источник: Sport24

ФХР опубликовала заявление в связи с наложенными IIHF санкциями на ЦСКА

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала заявление в связи с санкциями, наложенными Международной федерацией хоккея (IIHF) на московский ЦСКА.

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Источник: fhr.ru

IIHF запретила ЦСКА совершать международные трансферы до августа 2024 года.

«Международная федерация хоккея (IIHF) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарем Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/24. Согласно заключению IIHF, подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ “Филадельфия Флайерз” является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции. ФХР передала полученные от IIHF документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение IIHF, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете IIHF», — говорится в заявлении ФХР.

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