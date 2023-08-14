Скабелка подвел итоги провального выступления «Барыса» на предсезонном турнире

Источник: ХК "Барыс"

— Закончился наш плодотворный подготовительный этап сегодняшним матчем. Мы увидели хорошие моменты, видим, над чем нужно работать, чтобы в сезон войти мобильной быстрой командой, которая будет играть на победу в каждом матче.

— Вчера вы сказали, что результат провальным не считаете. Считаете ли итоги турнира и то, какую работу провели, положительными?

— Безусловно. Я не могу упрекнуть ни одного хоккеиста в нежелании работать в каких-то моментах. Повторюсь: познакомились и посмотрели, кто на что способен, кто и как вливается в команду. Третий период мне понравился, он выдался хорошим. Я увидел, как мы можем играть, перейдя на игру в 3 звена. Добавили, но где-то не хватило сыгранности при игре 5 на 4. Пришлось нам поменять сочетания, но у нас есть, кем играть в большинстве. Были хорошие моменты, позитивные. В целом, еще раз говорю: 4 игры за 5 дней — серьезный хороший тренировочный график, причем с очень хорошими командами: лучшие клубы Востока, и Ярославль с северо-запада, и Трактор, который сильно усилился. Наша задача, тренеров, делать свою работу, у игроков — свою. Они ее сделали, сейчас мы будем делать выводы.

— Опасность таких турниров в возможных травмах, когда хоккеисты ломаются на предсезонке. Удалось ли этого избежать? Все ли здоровы или, может, у кого-то есть повреждения?

— Небольшое повреждение сегодня получил Ансар Шайхмедденов. С небольшим повреждением приехал Роман Старченко. Не знаю, как к турниру в Омске, но к сезону будет готов. А так, в целом, несмотря на то, что практически одним составом играли весь турнир, ребята получили хорошую игровую практику и нагрузку.

— По итогам этого турнира не появились ли мысли, что какие-то позиции требуют усиления, может, какие-то обмены будут? Не ожидается ли какая-то трансферная работа от вашей команды или «Барыс» укомплектован полностью?

— Нет, конечно, мы бы хотели в первое звено усилиться центральным, но не знаю, посмотрим. Есть несколько позиций, которые мы бы хотели усилить.

— Насколько на турнире вы успели посмотреть на вратарей, насколько ими были удовлетворены?