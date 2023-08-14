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14 августа, источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» назвал фаворитов КХЛ перед стартом нового сезона

Нападающий сборной Казахстана и «Барыса» Аркадий Шестаков высказался о фаворитах предстоящего сезона КХЛ, который стартует в сентябре.

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Источник: ХК «Барыс»

«Казань — фаворит? Если брать Восток, то да — хорошая, достойная команда. С ними интересно играть. Даже где-то интересно проверить себя, надо быть постоянно собранным, не терять концентрацию. Запад? У ЦСКА физически сильная команда, они выигрывают борьбу, стыки. Мы и хотим стать такой системной командой, чтобы против нас было тяжело играть. Четко в обороне, а там свои голы забьем — в тех же неравных составах. Будем работать, совершенствоваться», — цитирует Шестакова Metaratings.ru.

Напомним, «Барыс» принял участие в предсезонном турнире в Казани, где проиграл все матчи.

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