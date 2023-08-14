Форвард «Барыса» назвал фаворитов КХЛ перед стартом нового сезона

«Казань — фаворит? Если брать Восток, то да — хорошая, достойная команда. С ними интересно играть. Даже где-то интересно проверить себя, надо быть постоянно собранным, не терять концентрацию. Запад? У ЦСКА физически сильная команда, они выигрывают борьбу, стыки. Мы и хотим стать такой системной командой, чтобы против нас было тяжело играть. Четко в обороне, а там свои голы забьем — в тех же неравных составах. Будем работать, совершенствоваться», — цитирует Шестакова Metaratings.ru.