Умер российский хоккеист Родион Амиров

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз — опухоль головного мозга, началась борьба за каждый миг жизни. Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества, мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона», — написал Мильштейн.

«Огромная благодарность клубу “Торонто” и родной команде Амирова — “Салавату Юлаеву”, было сделано все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Родиона и его семьи. Мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания, они очень многое значили для семьи Амировых. Покойся с миром, Родион, мы тебя очень любили и никогда не забудем», — добавил он.

Амиров был воспитанником «Салавата Юлаева», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым».