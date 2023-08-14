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21:35 (мск), источник: ТАСС

Умер российский хоккеист Родион Амиров

ТАСС, 14 августа. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер на 22-м году жизни. Об этом на своей странице в X (ранее — Twitter) сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

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Источник: Reuters

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз — опухоль головного мозга, началась борьба за каждый миг жизни. Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества, мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона», — написал Мильштейн.

«Огромная благодарность клубу “Торонто” и родной команде Амирова — “Салавату Юлаеву”, было сделано все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Родиона и его семьи. Мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания, они очень многое значили для семьи Амировых. Покойся с миром, Родион, мы тебя очень любили и никогда не забудем», — добавил он.

Амиров был воспитанником «Салавата Юлаева», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Хоккеист также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги «Торос» и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги «Толпар». Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

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