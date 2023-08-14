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14 августа, источник: Чемпионат.com

России придётся отдать в НХЛ Федотова, чтобы не потерять всех лучших игроков чемпионата

После того как в споре ЦСКА и «Филадельфии» за вратаря ИИХФ встала на сторону заокеанского клуба, КХЛ вынуждена следовать этому решению.

ЦСКА
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Источник: photo.khl.ru

Спорить бесполезно

Итак, ИИХФ встала на сторону НХЛ и заставила Ивана Федотова отработать годовой контракт с «Филадельфией». В принципе это логичный, ожидаемый вердикт. Даже если бы конфликт вокруг вратаря случился до февраля 2022-го, то и в ту эпоху максимальной комплиментарности к русским международная федерация приняла бы точно такое же решение. Потому что большинство аргументов — в пользу заокеанской стороны. Хоккеист подписал контракт. Не отработал его из-за форс-мажора. Почему клуб должен терять права на игрока? Почему он не вправе настаивать на переносе действующего соглашения? Когда в офисе НХЛ решили, что контракт Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/2024, стало понятно, что у них есть убедительные юридические основания. Игнорировать их ИИХФ просто не могла.

Конечно, ещё можно посудиться и поспорить, даже зная, что шансы на успех минимальны. Главное в том, что Федотову теперь нельзя играть за ЦСКА в официальных матчах. Ни 1 сентября в день открытия очередного сезона КХЛ, ни потом — пока не завершатся разбирательства. Российский хоккей всё ещё существует в международном правовом поле. Значит, надо играть по правилам. Значит, следующий ход за лигой. По-хорошему, КХЛ должна объявить, что, пока контракт Федотова с «Филадельфией» не будет отработан или расторгнут — в свитере ЦСКА он на лёд не выйдет.

Иначе нельзя. Иначе начнётся холодная война, которая может сокрушить весь наш хоккей. По слухам из-за океана, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже обзвонил агентов и генменеджеров клубов НХЛ и фактически подтвердил готовность к переходу в фазу открытого противостояния. Посыл заокеанской лиги прост: если русские не отдадут Федотова, то можно начинать ограбление русских клубов, выманивая всех главных звёзд и самых талантливых хоккеистов. Напомним, принцип взаимного уважения контрактов между КХЛ и НХЛ всё ещё действует, соблюдается де-факто, на корпоративном и понятийном уровне. Из нашей лиги никого не выдернули, не перекупили, не выкрали. А вот кейс Федотова может уничтожить эту реальность с взаимным уважением. НХЛ разозлится и начнёт воевать по-настоящему.

Какие будут последствия в случае демарша

И вот тогда наш хоккей будет в страшном проигрыше. Трудно спорить с тем фактом, что заокеанская лига не только финансово мощнее. Она ещё и привлекательнее, ибо является сильнейшей в мире. И если будет возможность, туда уедут все. По ходу сезона, прямо во время плей-офф, при любом конфликте с тренером и менеджером — начнут плевать на действующие контракты и убегать за океан. Если Россия украдёт у НХЛ Федотова, взамен у нас украдут десятки игроков уже в ближайший год. Причём лучших — молодых, одарённых, звёздных, талантливых, востребованных. Будет хуже, чем в 90-е, когда чемпионат страны и сборная России были по силе на пятом-шестом месте в мире — и с большим трудом выбрались из той ямы.

Потребуются незаурядный ум и осмотрительность, чтобы отрулить от края пропасти. В том, что такая ситуация вообще возникла, виноват прежде всего сам Федотов. По сути, именно его действия сталкивают лбами российскую и американскую систему, провоцируют «холодную войну». Ведь с чего всё началось? В мае 2022-го, имея нерешённые проблемы с армией, подписал контракт с «Филадельфией». При этом оставался в России и в итоге попал под призыв. После службы согласился выступать уже за ЦСКА — а при этом попыток полюбовно расстаться с «Флайерз» не предприняли ни игрок, ни его агент. Хотя можно было легко убедить менеджеров, что в послеармейских кондициях он не будет полезен команде.

Всё это выглядит либо как инфантильная безответственность, либо как очень хитрая комбинация, цель которой — добиться, чтобы ЦСКА всё-таки отпустил его за океан. Но в любом случае последствия такого поведения бьют по всему российскому хоккею, и это самое страшное.

У Федотова при этом есть финансовая заинтересованность в ЦСКА, контракт на более чем 100 млн рублей очень заманчив. Заинтересованность ЦСКА в Федотове тоже очевидна — хотят идти за четвёртым кубком с проверенным, одарённым голкипером. Заинтересованность лиги в том, чтобы в ней было как можно больше звёзд калибра Федотова, наверняка была одним из аргументов зарегистрировать контракт игрока с армейцами. В итоге видим, что у каждой стороны свой интерес. И в этом не было бы ничего криминального, если бы эти действия не грозили крахом всей отрасли. Сейчас главный вопрос — почему весь наш хоккейный мир должен страдать из-за интересов отдельных лиц?

Система российского хоккея не готова к войне с НХЛ. И никакой Федотов не стоит того, чтобы из-за него такую опасную войну начинать.

Егор Торишный

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