КХЛ опубликовала трогательное видео в память о Родионе Амирове

«Ушёл из жизни Родион Амиров. Хоккеисту “Салавата Юлаева” был 21 год, в 2022-м ему был поставлен диагноз — опухоль головного мозга. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Родиона Амирова», — говорится в сообщении.