КХЛ опубликовала трогательное видео в память о Родионе Амирове
КХЛ отреагировала на уход из жизни 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
КХЛ отреагировала на уход из жизни 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Ушёл из жизни Родион Амиров. Хоккеисту “Салавата Юлаева” был 21 год, в 2022-м ему был поставлен диагноз — опухоль головного мозга. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Родиона Амирова», — говорится в сообщении.
В КХЛ Амиров дебютировал в сезоне-2019/2020 в составе «Салавата Юлаева», он сыграл за уфимский клуб 79 матчей и набрал 18 (10+8) очков.