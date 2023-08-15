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15 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанский форвард вернулся в систему «Барыса»

Казахстанский нападающий Артур Гатиятов вернулся в «Номад», сообщает Шайба.kz.

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Источник: hcbarys.kz

Ранее он проходил просмотр в «Витебске», но не подошел команде.

В прошлом сезоне 23-летний воспитанник Сатпаева выступал за финский «Киекко-Поят». В регулярном чемпионате Местис он сыграл 46 матчей и набрал 40 (9+31) очков, в семи играх плей-офф записал в актив 6 (2+4) результативных баллов.

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