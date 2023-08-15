Фанаты хоккейного ЦСКА вернутся на трибуны после пяти лет отсутствия

Фанаты не посещали матчи хоккейного ЦСКА на протяжении пяти сезонов с момента переезда команды на «ЦСКА-Арену» из-за выступления на одной арене с 2018 по 2022 год с московским «Спартаком» и «дерзкой и грубой формы общения» президента клуба Игоря Есмантовича на закрытой встрече с болельщиками, которая состоялась по окончании сезона-2017/18.

«Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах армейских спортсменов людей, не желающих оформлять карту болельщика и лишенных большей части живого футбола. Все любящие и скучавшие по хоккею армейцы могут посещать арену на домашних матчах, но не “фанатский сектор Есмантовича”, — говорится в заявлении активных болельщиков в официальной группе в соцсети “Вконтакте”.