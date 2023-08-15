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Хоккей. КХЛ. Все результаты
23:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты хоккейного ЦСКА вернутся на трибуны после пяти лет отсутствия

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Активные болельщики ЦСКА заявили, что приняли решение о возвращении на трибуны домашнего стадиона хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Фанаты не посещали матчи хоккейного ЦСКА на протяжении пяти сезонов с момента переезда команды на «ЦСКА-Арену» из-за выступления на одной арене с 2018 по 2022 год с московским «Спартаком» и «дерзкой и грубой формы общения» президента клуба Игоря Есмантовича на закрытой встрече с болельщиками, которая состоялась по окончании сезона-2017/18.

«Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах армейских спортсменов людей, не желающих оформлять карту болельщика и лишенных большей части живого футбола. Все любящие и скучавшие по хоккею армейцы могут посещать арену на домашних матчах, но не “фанатский сектор Есмантовича”, — говорится в заявлении активных болельщиков в официальной группе в соцсети “Вконтакте”.

ЦСКА переехал из ледового дворца на Ленинградском проспекте в 2018 году. Последний матч на ледовой арене состоялся в марте 2021 года, а в апреле была организована церемония ее закрытия с участием ветеранов, игроков и болельщиков хоккейного клуба ЦСКА.

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