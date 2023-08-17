Молодёжный турнир по хоккею в Уфе будет носить имя Родиона Амирова

Ринат Баширов также сообщил о предложении капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина вывести из обращения № 27, который был закреплён за Родионом Амировым.

«Предложение принимается. Вывод состоится 11 сентября на первом матче нового сезона. Сделаем это максимально лаконично. Думаю, болельщики отнесутся с пониманием. Это предложение часто звучало в комментариях», — сказал Ринат Баширов.

Все остальные мероприятия по увековечиванию памяти Родиона Амирова будут рассмотрены позже.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов добавил, что утрата члена команды не повлияет на психологическую атмосферу среди хоккеистов, наоборот, они будут мотивированы и стремиться к победам, которых добивался Родион Амиров.

«Они будут играть не только за команду, но и за Родиона. В принципе, последние пару лет мы и так играем за него. У Родиона была большая сила воли. Он постоянно поддерживал ребят, всегда оставался на связи», — сказал Виктор Козлов.

Напомним, 21-летний нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался 14 августа. Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», у него в 2022 году диагностировали опухоль головного мозга. Диагноз подтвердился во время медицинского обследования. Спортсмен лечился в Германии.

Родион Амиров был включен в состав «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада). В октябре прошлого года перед матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтоном», форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров был представлен как член команды «Торонто».