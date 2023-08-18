ЦСКА подал апелляцию на дисквалификацию Федотова

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова. Как я к этому отношусь? Без комментариев», — заявил президент IIHF Люк Тардиф.

О дисквалификации Федотова стало известно 14 августа. Она будет действовать на протяжении четырех месяцев с 1 сентября. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».