ЦСКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу

Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

ЦСКА забросил три шайбы подряд в середине второго периода. Отличились Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко. Минскому «Динамо» удалось сократить отставание до минимума благодаря шайбам Никиты Пышкайло и Никиты Смирнова, но на большее белорусский клуб не хватило.

Отметим, что матч в воротах ЦСКА начинал Иван Федотов, который был заменён на Всеволода Скотникова в середине второго периода, успев пропустить одну шайбу.