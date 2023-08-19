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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу

Завершилась товарищеская встреча, которая прошла в Минске на «Олимпик Арене», между «Динамо» и ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

ЦСКА забросил три шайбы подряд в середине второго периода. Отличились Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко. Минскому «Динамо» удалось сократить отставание до минимума благодаря шайбам Никиты Пышкайло и Никиты Смирнова, но на большее белорусский клуб не хватило.

Отметим, что матч в воротах ЦСКА начинал Иван Федотов, который был заменён на Всеволода Скотникова в середине второго периода, успев пропустить одну шайбу.

Отметим, что этот матч стал первым в текущей предсезонке для ЦСКА. Следующий матч армейцы проведут на Кубке мэра Москвы 24 августа с московским «Динамо».

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