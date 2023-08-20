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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Федоров: Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в чемпионате КХЛ с 1 сентября

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров встал на защиту голкипера армейского клуба Ивана Федотова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея на четыре месяца с 1 сентября.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Многие говорят, что в прессе нет ни слова от Ивана. Это относится к тому, что он настоящий профессионал. О его стержне и характере говорит тот факт, что он принял правильное решение — отслужив в армии, в Вооружённых силах Российской Федерации, по закону. Сейчас Иван в прекрасном расположении духа и готов дальше выполнять свой хоккейный долг.

Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый “туман” присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт.

Фразы в духе, что Ивану не хватает закалки и стержня, — это провокация, которая не соответствует действительности. У Ивана полный порядок с закалкой и характером. Он это подтвердил, отдав долг Родине. Теперь он готовится к сезону, пройдя определённую школу жизни. Сравнивать Федотова с реалиями жизни времён СССР — это неправильно, некорректно. Люди застряли в своём развитии, когда говорят такие слова в центральную прессу.

Это делается против России, против наших войск, которые выполняют задачи нашей Родины. Иван понимает свои задачи и жизнь — в этом нет сомнения. Решения, которые он принимал на благо Родины после службы в армии, понятны. Он хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность. Вот с кого нужно брать пример всем нам!

Информация, которая неоднократно появлялась в ряде крупных СМИ на тему Ивана, является дезинформацией, поклёпом и недобросовестной точкой зрения. Уважаемые журналисты, пожалуйста, следите за качеством материала, который вы перепечатываете на свои ресурсы из некомпетентных изданий. Я защищаю Ивана не как тренер ЦСКА, а как человек, зная все аспекты. Мы в этой ситуации находимся полностью в юридическом и правовом поле», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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