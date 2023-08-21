Американские хоккеисты в шоке от «русского газа». Что это такое и для чего он нужен

Канадский нападающий Зак Бойчак был достаточно посредственным хоккеистом на уровне КХЛ. За два с половиной сезона в составе «Сибири», «Слована» и «Северстали» Бойчак набрал суммарно 44 очка и уехал покорять Западную Европу, где его карьера складывается более успешно. Но недавно форвард смог напомнить о себе российским болельщикам.

В интервью каналу The Cam & Strick Podcast Бойчак рассказал о том, как в российских командах игрокам давали дышать особенным газом:

«Заходишь в подсобку на арене, там сидит старый врач подозрительного вида. Свет выключен, горит одна лампочка. Тебя просят задержать дыхание максимально долго, надеть маску для дыхания и дать газу растечься в голове. Ты задерживаешь дыхание, думаешь, что как-то долго, и вдруг у тебя получается не дышать три-четыре минуты. Безумие. Ловишь кайф и потом выходишь, чувствуя себя на миллион долларов».

О подобном рассказывал и бывший нападающий минского «Динамо» Тим Стэплтон в еще одном популярном хоккейном подкасте Пола Биссонета и Райана Уитни «Спиттин Чиклетс». Звучит страшно и интригующе, но мы разобрались в этом и ответили на главные вопросы о пресловутом «русском газе».

Что это такое?

«Русский газ» — это ксенон. Никакого вредоносного влияния на организм человека ксенонотерапия не оказывает, поэтому и противопоказаний нет. Это отечественная методика, за рубежом ее не применяют, отсюда и соответствующее название.

«Процедура проходит в медицинском кабинете, куда приглашают по одному. Как правило, в темном месте, чтобы никто не мешал. Занимает максимум пять минут. Выдыхаешь, на тебя надевают маску, и ты дышишь, наполняешь организм ксеноном», — рассказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов.

«Это очень классная процедура, не раз проходил ее, особенно в середине сезона помогает расслабиться, снять напряжение, обогатиться кислородом. Эффект потрясающий, как будто оказываешься в другом мире на несколько минут», — ранее писал Щитов в своем Telegram-канале.

В целом в медицине газовые ингаляции используют для лечения различных неврологических, кардиологических и других заболеваний. Эффективна ксенонотерапия при панических атаках, эмоциональных выгораниях, депрессиях, а также в процессе восстановления после тяжелых нагрузок — все это актуально для профессиональных спортсменов.

Никита Щитов | Источник: Спорт-Экспресс

Какой эффект оказывает на человека?

«Состояние такое, как будто тебе сделали наркоз. После ксенонотерапии просто прекрасно себя чувствуешь, усталость проходит, появляются новые силы. Иностранцы, кстати, это любили еще больше, чем наши», — сказал Щитов.

Ксенонотерапия помогает людям восстановить организм, а многие даже говорят, что тело как будто распадается на молекулы. «Есть официальные методические рекомендации Минздрава, согласно которым ксенонотерапию разрешено применять по нескольким направлениям. Это, во-первых, снятие абстинентного синдрома при лечении наркотической или алкогольной зависимости. Во-вторых, обезболивание. Ксенон хорошо помогает при любом виде боли — от мигрени и до сильнейшего болевого синдрома у онкопациентов. Третье направление — ксенон действует как мощный релаксант, он помогает бороться как с острым, так и с хроническим стрессом», — рассказывал врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий ОРИТ Клинического центра Сеченовского университета Юрий Сорокин.

Кто использовал газ на практике?

Раньше ксенонотерапию использовали во многих клубах КХЛ. «Обычно эту процедуру делали во время перерыва на Евротур. После такой ингаляции какое-то время было лучше не тренироваться, а такая возможность есть только во время перерыва», — рассказал Щитов.

На Западе считалось, что газовые ингаляции стали тайным оружием российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. И уже в скором времени были приняты меры.

Разрешено ли это?

18 мая 2014 года ВАДА официально объявило о запрете использования инертных газов ксенона и аргона при подготовке к соревнованиям. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что спортсмены сборной России не применяли инертные газы, в том числе ксенон, при подготовке к Олимпийским играм в Сочи.