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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Иностранцев на рынке стало больше». Скабелка — о проблемах и будущем «Барыса»

Интервью главного тренера казахстанского клуба Андрея Скабелки.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Без источника

«Барыс» проиграл четыре матча на турнире в Казани и добыл первую победу на предсезонке только на омском Кубке Блинова. После игры с ярославским «Локомотивом» (2:1) корреспондент «СЭ» поговорил с главным тренером казахстанского клуба Андреем Скабелкой. Наставник «Барыса» оценил летнюю селекцию, прокомментировал уход Никиты Михайлиса и обозначил цель на сезон-2023/24.

Иностранцев для «Барыса» стало больше

— В прошлом сезоне «Барыс» остался без плей-офф. Что вы исправили и поменяли, чтобы избежать повторения неудачного результата?

— В первую очередь, усилили позиции, которые нуждались в этом. Это самое главное.

— То есть самым принципиальным был вопрос селекции?

— Думаю, да.

— Вы проиграли четыре матча на турнире в Казани. Вас это сильно беспокоило? И не беспокоили ли вас из-за неудачных результатов?

— Нет. Игры в Казани — первые после достаточно продуктивного тренировочного лагеря. Соперники, соответственно, серьезные. Конечно, мы хотим выигрывать в каждом матче. После сборов игроки были в разных кондициях. Наша задача — подвести ребят, которые приехали, через игры. Оберг и Барбер получили много игрового времени, но физически еще не были готовы к целому матчу. Понятно, что тренироваться уже особо некогда. Мы где-то в ущерб результату дали возможность сыграть всем.

— Насколько довольны иностранцами, которых летом подписал «Барыс»? Как проходил выбор игроков?

— Это совместный момент. Генеральный менеджер предлагает игроков. Как и во всех командах, мы их досконально просматриваем. Не скажу, что выбор был большой, но он был больше, чем перед прошлым сезоном.

— С чем это связано?

— Этого я не могу сказать. Но это факт — иностранных хоккеистов стало больше на рынке. Они рассматривали наши предложения. Перед прошлым сезоном, откровенно вам скажу, было пять хоккеистов из пяти, кого мы могли выбрать. В это межсезонье их было значительно больше, но взять удалось не всех, кого хотели. После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась. Нам в этом плане сложно конкурировать.

Источник: ХК «Барыс»

— Есть ли внутренний лимит на легионеров в «Барысе»?

— Да, есть.

— Можете назвать количество игроков?

— Не думаю, что это прям количество. Он есть, скажем так.

— Насколько выбор иностранцев стал важнее после ухода из клуба Михайлиса, Петухова, Сагадеева? «Барысу» нельзя ошибиться с легионерами.

— Отчасти вы правы. С другой стороны, мы хотим, чтобы и наши ребята росли рядом с сильными легионерами. И тоже примеряли на себя лидерские роли. Это интересно и важно нам и очень актуально для сборной.

— От кого из молодых игроков ждете прогресса в ближайшем сезоне?

— Мне сложно сказать конкретно про этот сезон. Прогрессирует Батырлан Муратов. У него самые большие перспективы и шансы. Он поменял отношение ко всем вещам, повзрослел, а мастерства достаточно. Ему важно стать хорошим двусторонним хоккеистом, который умеет играть в атаке и обороне. По остальным ребятам назову Кайыржана, Шайхмедденова — они прогрессируют. На предсезонном сборе приятно удивил Алихан Омирбеков. Моторный парень, крепкий. Возможно, у него появятся хорошие шансы закрепиться в основном составе.

— Никиту Михайлиса было невозможно сохранить в «Барысе»?

— Наверное, нет, учитывая сумму контракта. Мы хотели и сделали ему двухлетнее предложение, но «Металлург» предложил другие условия.

— То есть вы общались с ним и пытались уговорить?

— Конечно, мы все общались. Что значит уговорить? Мы все профессионалы. Как бы я ни уговаривал, у каждого хоккеиста свои требования. Возможно, для него это шаг в карьере, когда он раскроется по-другому и станет намного сильнее. Мы желаем ему только удачи, чтобы он стал лидером в Магнитогорске и, приехав в сборную, тоже привнес лидерские качества.

Никита Михайлис | Источник: ХК «Барыс»

Вратари, возмущения болельщиков

— «Барыс» не сразу закрыл задолженности по зарплатам. Это влияло на переговоры с игроками?

— Наверное, нет. До отпуска мы рассчитались со всеми. Ребята начали вести переговоры именно в это время. Да, задержки по зарплате были. В то же время оставшийся в команде Алекс Грант давал рекомендации игрокам. Он — лидер и авторитетный хоккеист для иностранцев, как и для наших игроков.

— Насколько важно, что сейчас «Барыс» входит в сезон с проверенным вратарем — Эдвардом Паскуале? В начале прошлого сезона команда обожглась со ставкой на Шутова и Бояркина.

— Конечно, нам было важно подписать сильного вратаря. Чтобы рядом с ним наши ребята набирались опыта и становились сильнее. И плюс, чтобы этот вратарь был высокого уровня.

— Паскуале после «Локомотива» и «Металлурга» пошел в клуб, который не претендует на Кубок Гагарина. Не переживаете, что Эдвард может снизить требования к себе?

— Зная Эдди, уверен, что это не про него. Паскуале — профессионал до мозга костей. Он сделает все, чтобы быть лучшим и помочь команде.

Эдвард Паскуале | Источник: ХК «Барыс»

— Уже определились, кто из пары Шутов — Бояркин ближе к тому, чтобы стать вторым вратарем в сезоне?

— Посмотрим, как мы будем распределять роли в сезоне. Нам не нужен вратарь, который будет долго сидеть без игр. У нас есть фарм-клуб — «Номад». Посоветуемся с тренером вратарей, как решить этот вопрос. Сейчас конкретно не могу сказать, кто станет вторым. Возможно, будем менять и кого-то оставим за «Номад» для получения практики. Планируем так, хотя, возможно, что-то поменяем. Мы сейчас оставили Никиту Бояркина в «Номаде» на Кубке Казахстана. Есть договоренность, что он сыграет во всех матчах. Игроку, а тем более вратарю, очень важно получать практику.

— Требования к вам поменялись после прошлого сезона, когда команда не попала в плей-офф? От увольнения не застрахован ни один тренер.

— А как что-то может поменяться ко мне? От меня ждут результата. Я это понимаю. Благодарен, что мне дали возможность исправиться.

— Не переживали, что вас могли отправить в отставку после прошлого сезона?

— Я переживал за результат, а не за отставку. Амбиции никуда не деваются. Переживал за результат, а все остальное вы сами назвали. Это тренерская ноша.

— Как на вашу работу влияют внутренние разборки в стране? Мы помним, как перед чемпионатом мира инициативная группа болельщиков озаботилась натурализованными игроками. Это же мешает тренеру.

— У каждого болельщика свое мнение. И я уважаю мнение каждого. Каждый вправе говорить то, что он думает. Позитивных болельщиков ничуть не меньше.

— Дело в том, что мнения болельщиков приводят к тому, что у хоккеистов отнимают гражданства, «Барыс» теряет игроков и становится слабее.

— Можно сказать так. А можно это расценить как шанс для тех ребят, которые не получали игровое время. Им было сложнее попасть в первую команду. Сейчас у них есть хорошая возможность — все зависит только от них.

Источник: ХК «Барыс»

— Вы говорили, что не являетесь сторонником базовых клубов сборной. Казахстанские игроки сейчас рассредотачиваются по КХЛ. Вас это радует или огорчает из-за того, что «Барыс» теряет игроков?

— Радует. О базовых клубах мы говорим в плане сборной. Для нее это хорошо. Казахские хоккеисты востребованы в лиге. Значит, идет правильный процесс, они растут. Приезжая в сборную, игроки формируют ее. Не переодевают майки — с «Барыса» на сборную, — а именно формируют ее, приходя из разных сильных команд.

— Можно сказать, что селекция «Барыса» завершена на 99 процентов и подписания будут только в случае форс-мажоров?

— Селекция — круглогодичный процесс. Мы приглашаем игроков, определяем требования. Понятно, никто не хочет вводить новых игроков. Я сторонник того, что ребята после предсезонных сборов, которые пролили пот на тренировках и много работали, вошли в сезон и лупились друг за друга. Но ситуации бывают разные. Если кто-то не соответствует требованиям или выпадает, мы будем усиливать эти позиции.

— Видите, в какой позиции могут возникнуть проблемы?

— Вижу, но говорить сейчас не буду.

— Минимальная цель «Барыса» — выход в плей-офф?

— Учитывая результат прошлого сезона, да.

— Насколько она достижима, учитывая, как межсезонье провели конкуренты? Тот же «Трактор» усилился.

— Кто-то усилился, кто-то поменялся. Предсезонные турниры не настолько показательны. В прошлом году мы выиграли один турнир. На втором были в середине. Это ни к чему не привело в конце сезона. Через эти игры важно стать монолитной командой, которая будет лупиться друг за друга. Так и придет результат.

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