«Барыс» обыграл «Авангард» и стал обладателем Кубка Блинова

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанского клуба. У победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий (7-я минута), Самат Данияр (20-я), а также дубль оформил Райли Барбер (46-я, 59-я).

У проигравших отличились Рид Буше (1-я), Либор Шулак (25-я) и Иван Николишин (60-я).

В первой игре подопечные Андрея Скабелки обыграли ярославский «Локомотив».

25 августа «Барыс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба, ставшего недосягаемым для всех конкурентов. Даже при равенстве очков астанчане будут опережать их по дополнительным показателям.