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18:57 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион хоккеист Прохоркин перешел из СКА в «Сочи»

Взамен петербургский клуб получит денежную компенсацию.

СКА
Сочи
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею нападающий Николай Прохоркин перешел из петербургского СКА в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба СКА.

В обмен на Прохоркина петербургский клуб получит денежную компенсацию. 2 августа об уходе нападающего из СКА сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за «Лос-Анджелес».

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