Олимпийский чемпион хоккеист Прохоркин перешел из СКА в «Сочи»
Взамен петербургский клуб получит денежную компенсацию.
СКА
Сочи
ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею нападающий Николай Прохоркин перешел из петербургского СКА в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба СКА.
В обмен на Прохоркина петербургский клуб получит денежную компенсацию. 2 августа об уходе нападающего из СКА сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.
Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за «Лос-Анджелес».