Олимпийский чемпион хоккеист Прохоркин перешел из СКА в «Сочи»

Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за «Лос-Анджелес».