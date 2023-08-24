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21:24 (мск), источник: ТАСС

Агент хоккеиста Прохоркина подтвердила, что олимпийский чемпион расторг контракт с «Сочи»

Нападающий перешел в «Сочи» из петербургского СКА в четверг.

СКА
Сочи
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Гагарина нападающий Николай Прохоркин расторг соглашение с «Сочи» и надеется определиться с новым клубом в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщила агент игрока Ольга Корсунская.

В четверг пресс-служба петербургского СКА заявила о переходе Похоркина в «Сочи». Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что хоккеист расторг контракт с новым клубом.

«Переход Николая из СКА в “Сочи” состоялся. Контракт с “Сочи” был заключен и расторгнут. Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, Николай в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время», — сказала Корсунская.

Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за «Лос-Анджелес». В 2018 году в составе российской национальной команды нападающий стал олимпийским чемпионом.

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