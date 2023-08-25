В ХК «Сочи» назвали «техническим моментом» расторжение контракта с Прохоркиным

«История с контрактом Николая Прохоркина сугубо техническая. Дело в том, что хоккейный клуб СКА не попадал под потолок зарплат и нужно было освободить платёжную ведомость. Поэтому они обратились в ХК “Сочи” с просьбой принять игрока.



Совершенно точно наш клуб не рассматривал Прохоркина как усиление. У Николая достаточно большой контракт, и требования по нему высокие. Наш бюджет им попросту не соответствует. Проще говоря, он нам не по карману. Хотя тренер наверняка не отказался бы от такого игрока: он бы точно смог усилить команду», — заявили RT в клубе.