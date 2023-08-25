В ХК «Сочи» назвали «техническим моментом» расторжение контракта с Прохоркиным
В пресс-службе ХК «Сочи» прокомментировали ситуацию с Николаем Прохоркиным, который расторг контракт с клубом через 27 минут после перехода из СКА.
В пресс-службе ХК «Сочи» прокомментировали ситуацию с Николаем Прохоркиным, который расторг контракт с клубом через 27 минут после перехода из СКА.
«История с контрактом Николая Прохоркина сугубо техническая. Дело в том, что хоккейный клуб СКА не попадал под потолок зарплат и нужно было освободить платёжную ведомость. Поэтому они обратились в ХК “Сочи” с просьбой принять игрока.
Совершенно точно наш клуб не рассматривал Прохоркина как усиление. У Николая достаточно большой контракт, и требования по нему высокие. Наш бюджет им попросту не соответствует. Проще говоря, он нам не по карману. Хотя тренер наверняка не отказался бы от такого игрока: он бы точно смог усилить команду», — заявили RT в клубе.
СКА объявил о переходе Прохоркина в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию 24 августа. Ранее агент Прохоркина подтвердила информацию о расторжении контракта с «Сочи».