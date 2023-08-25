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25 августа, источник: ТАСС

Американский хоккеист Гальченюк перешел в петербургский СКА

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на два года.

СКА
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Источник: ХК СКА

ТАСС, 25 августа. Американский нападающий Алекс Гальченюк подписал двухлетний контракт с петербургским хоккейным клубом СКА. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

«Мы очень рады всем сообщить: мы заключили соглашение на два года с Алексом Гальченюком. Мы постоянно стараемся усиливать наш состав, брать только лучших игроков, которые подходят под нашу систему. Алекс полностью под нее подходит и по человеческим качествам, и как игрок. Алекс, добро пожаловать», — сказал Ротенберг.

Гальченюку 29 лет, в 2012 году он был выбран под общим третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Монреаль». В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за «Колорадо», за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

14 июля портал The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован в Скотсдейле (США, штат Аризона), его обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. После этого клуб НХЛ «Аризона», с которым Гальченюк подписал контракт 1 июля, объявил о расторжении соглашения с хоккеистом. 18 июля нападающий принес извинения болельщикам команды за неподобающее поведение.

22 августа журналистка портала The Athletic Кэти Стрэнг сообщила, что суд снял с хоккеиста пять из шести обвинений и приговорил его к 30 дням тюрьмы. При этом один день уже засчитывается как отбытый срок, поскольку он провел ночь в тюрьме после задержания, остальной срок заключения будет отменен после того, как хоккеист успешно пройдет программу по лечению от алкоголизма, а также проведет 12 месяцев без употребления алкоголя.

В прошлом сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги СКА стал победителем регулярного чемпионата, завоевав третий в истории Кубок континента. В плей-офф команда дошла до финала Западной конференции, уступив в серии до четырех побед будущему победителю турнира, московскому ЦСКА, со счетом 2−4.

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