РИА Новости: ЦСКА грозит снятие очков в КХЛ, если Федотов сыграет за клуб

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, IIHF также может оштрафовать клуб на 150 тыс. швейцарских франков и наложить санкции на руководителей лиги и Федерации хоккея России (ФХР).

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.