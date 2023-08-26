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15:16 (мск), источник: RT на русском

РИА Новости: ЦСКА грозит снятие очков в КХЛ, если Федотов сыграет за клуб

Международная федерация хоккея (IIHF) может снять очки с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), если вратарь Иван Федотов сыграет за команду в период дисквалификации.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, IIHF также может оштрафовать клуб на 150 тыс. швейцарских франков и наложить санкции на руководителей лиги и Федерации хоккея России (ФХР).

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Тардиф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле вратаря Федотова.

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