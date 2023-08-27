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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федотов сможет играть за ЦСКА с 1 января 2024 года

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку ЦСКА на вратаря Ивана Федотова, но он не сможет играть за клуб до конца срока дисквалификации, наложенной Международной федерацией хоккея (IIHF), или ее снятия, сообщили РИА Новости в ФХР.

ЦСКА
Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

Ранее IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, на столичный клуб наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Позднее ЦСКА подал в IIHF апелляцию, а главный тренер армейцев Сергей Федоров в интервью «Чемпионату» сообщил о намерении заявить Федотова на матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса», который пройдет в Москве 1 сентября.

«Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова. Однако в настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация IIHF до 1 января 2024 года. После ее истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА», — заявили в ФХР.

В пятницу президент «красно-синих» Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция армейцев по делу Федотова не будет удовлетворена IIHF. Ранее источник, близкий к IIHF, сообщил РИА Новости, что организация может снять очки с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также наложить санкции на руководителей КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР), если армейцы нарушат условия дисквалификации Федотова и заявят его на матчи КХЛ в период отстранения хоккеиста.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. КХЛ 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение голкипера с «Флайерз», заключенное в 2022 году, должно действовать в сезоне-2023/24.

Федотову 26 лет. Он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года под 188-м номером. В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

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