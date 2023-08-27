Федотов сможет играть за ЦСКА с 1 января 2024 года

Ранее IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, на столичный клуб наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Позднее ЦСКА подал в IIHF апелляцию, а главный тренер армейцев Сергей Федоров в интервью «Чемпионату» сообщил о намерении заявить Федотова на матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса», который пройдет в Москве 1 сентября.

«Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова. Однако в настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация IIHF до 1 января 2024 года. После ее истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА», — заявили в ФХР.

В пятницу президент «красно-синих» Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция армейцев по делу Федотова не будет удовлетворена IIHF. Ранее источник, близкий к IIHF, сообщил РИА Новости, что организация может снять очки с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также наложить санкции на руководителей КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР), если армейцы нарушат условия дисквалификации Федотова и заявят его на матчи КХЛ в период отстранения хоккеиста.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. КХЛ 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение голкипера с «Флайерз», заключенное в 2022 году, должно действовать в сезоне-2023/24.