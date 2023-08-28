«Федотов не может играть за ЦСКА»: важное заявление президента КХЛ

В нашумевшем деле с контрактом Ивана Федотова с московским ЦСКА в медиаполе выходили только сам хоккеист, клуб, Международная федерация хоккея (IIHF), отчасти Федерация хоккея России (ФХР), а также вскользь Национальная хоккейная лиги (НХЛ). Но Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предпочитала не делать преждевременных комментариев и на время паузы продолжала работу с юристами.

28 августа, за несколько дней до старта нового сезона КХЛ, который в Москвы откроют ЦСКА и «Ак Барс», лига прервала свое молчание. Президент организации Алексей Морозов встретился с журналистами и прояснил текущую ситуацию.

Федотов не знал про контракт с «Филадельфией»

Разговор с президентом КХЛ сразу же начался с темы имени Федотова. Морозов заявил, что после того, как голкипер подписал контракт с ЦСКА, лига получила соответствующие документы и одобрила их с Федерацией хоккея России, тем самым зарегистрировав соглашение. Однако ФХР уведомила КХЛ о дисквалификации Федотова. Ее срок, напомним, составляет 4 месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. В этот период Федотов будет недоступен для игры за ЦСКА в КХЛ. Ранее об этом РИА Новости сообщили в Федерации хоккея России, сегодня это подтвердил Алексей Морозов. Но с оговоркой — по ситуации на текущий момент. Глава лиги несколько раз намекнул на то, что юристы продолжают работу, и за эти четыре дня до старта чемпионата все может измениться.

«Юристы ЦСКА работают над этим делом. Мы все хотим помочь Федотову, который год не играл из-за службы в армии. Я общался лично с Иваном, и он заявил, что подписал контракт с ЦСКА целенаправленно. Он хочет играть за ЦСКА. Мы прекрасно осознаем всю серьезность ситуации, санкции и законы. На данный момент КХЛ не разрешает Федотову играть за ЦСКА с 1 сентября по 31 декабря, так как у него действует дисквалификация», — заявил президент лиги.

Он также подчеркнул, что в ходе разбирательств КХЛ вела диалог и с НХЛ — Морозов общался с заместителем комиссара лиги Биллом Дэйли. В ходе этого диалога североамериканская лига указала на «заморозку» контракта Федотова на сезон-2022/23 (пропущенный Иваном из-за службы в армии) и на автоматическое продление соглашения на сезон-2023/24. Но, по словам Морозова, лично Федотов об этом не знал:

«IIHF признает контракт Федотова в НХЛ, но подписанного соглашения на сезон-2023/24 мы не увидели. Иван направил в IIHF документы о том, что у него есть контракт только с ЦСКА, который мы после работы с юристами и зарегистрировали. В ходе общения с юристами мы получили заключение, что понятие о “заморозке” контракта можно трактовать по-разному. Дэйли сослался на то, что контракт Федотова с “Филадельфией” был продлен на сезон-2023/24, но игрок не был об этом уведомлен. Он не знал об этом». Алексей Морозов Президент Континентальной хоккейной лиги

Что примечательно, в Матче звезд КХЛ, который пройдет в декабре этого года, Федотов сыграть сможет — формально у Ивана нет преград для этого.

«ЦСКА не давил на КХЛ при регистрации контракта»

Представители ЦСКА и лично президент клуба Игорь Есмантович неоднократно говорили о твердом намерении заявить Федотова на матч с «Ак Барсом» 1 сентября. Алексею Морозову был задан справедливый вопрос: «Что произойдет, если ЦСКА решится на это?» Четкого ответа мы не получили, но президент КХЛ напомнил о процедуре заявки команды на игру.

«За 1,5 часа до начала матча команда подает официальным лицам заявку на игру. Если рядом с фамилией игрока загорается зеленый цвет, то он имеет право принять участие во встрече, запретов для него не имеется. Как будет с Федотовым? Узнаем за 1,5 часа до старта матча 1 сентября. Только после этого лига отреагирует», — сказал Алексей Морозов.

Тем больше интереса приехать на московскую арену в Парке легенд вечером 1 сентября. Более конкретно Морозов высказался о другом. Когда лига зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, в сети распространились слухи о том, что представители армейского клуба могли надавить на руководителей КХЛ. Алексей Алексеевич эту информацию опроверг.

«Я общался лично с Федотовым, выяснял его ситуацию в НХЛ. На лигу никто не давил. Мы брали паузу, чтобы разобраться в ситуации. И когда мы в ней разобрались, поняли желание Федотова играть за ЦСКА, тогда и зарегистрировали его контракт. Юристы пояснили нам, что мы можем это сделать. Можно ли было избежать такой ситуации? У КХЛ есть договоренность с НХЛ, они активно отдают нашим клубам игроков в аренду, ведь НХЛ понимает, что наша лига прогрессирует, игроки здесь развиваются. Я знаю, что ЦСКА связывался с “Филадельфией” с вопросом об аренде. Какой ответ получил клуб? Лига не в курсе».

<div class="mediaPollEmbed" data-id="5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4" data-prerendered><noscript><section><h2>Дети и спорт</h2><p>9 вопросов</p><p>Расскажите нам, занимаются ли спортом ваши дети</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4"><fieldset><legend>Занимаются ли спортом ваши дети? </legend><label><input type="radio" name="6892" value="25251"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25252"/>Пока нет, но будут</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25253"/>Нет и не будут</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/8150079229308269/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Независимость КХЛ — это невозможно?

В ходе диалога с Алексеем Морозовым обсуждался не только Иван Федотов. Дискуссии коснулись тенденции натурализации иностранных хоккеистов (которая, кстати, никак не будет ограничена лигой), переподписания клубами КХЛ контрактов со своими игроками с понижением зарплат для них, а также отсутствия новых заявок на вход в КХЛ от других команд.

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Но особенный интерес привлекла тема об автономности нашей лиги. После ряда суровых санкций по отношению к российскому хоккею, предложение о выводе КХЛ из-под влияния ФХР и IIHF обрело особую актуальность. Главный аргумент сторонников этой идеи: «Посмотрите на НХЛ, IIHF никак не может на нее повлиять. Поэтому КХЛ должна добиться того же».

Алексей Морозов отметил, что для КХЛ данный вариант не является доступным, и напомнил, что лиге делегированы права на проведение чемпионата России по хоккею именно от ФХР. Актуальный договор действует до 30 апреля 2025 года.

«Есть закон. КХЛ является законопослушной лигой. Проводить всероссийские соревнования должна ФХР. Федерация делегировала нам право на проведение чемпионата страны. Все правила, все регламенты КХЛ должна согласовывать с ФХР. Возможна ли автономность лиги хотя бы теоретически? Мы не играем в теорию, а соблюдаем закон. Все соревнования, проводимые на территории России, принадлежат ФХР, и эти турниры должны входить в календарь Министерства спорта РФ. Если мы не включимся в единый календарный план, то игроки не смогут получать спортивные разряды», — объяснил Морозов.