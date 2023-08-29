«Ребята заслужили успехи». «Спартак» стал чемпионом межсезонья перед стартом КХЛ

ТАСС, 29 августа. «Спартак» стал единственной командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая выиграла все матчи в рамках подготовки к предстоящему сезону. Причина такого успеха лежит в качественном усилении состава и тренерского штаба.

Перед сезоном красно-белые провели семь игр. На сборе в подмосковном Пересвете, где они обычно начинают готовиться к сезону, 4 августа был обыгран «Витязь» (2:0), через два дня в Москве — «Динамо» (3:1). В обоих матчах не выступал ряд основных игроков, например, лучший бомбардир «Нефтехимика» в прошлом сезоне Павел Порядин, Александр Хохлачев, пришедший из «Металлурга» Николай Голдобин. Зато шанс проявить себя использовал пришедший в аренду из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Александр Пашин, который оформил в игре с «Динамо» дубль, а в дальнейшем стал играть в первой тройке.

Впервые основным составом «Спартак» выступил в домашнем матче с «Амуром» (5:2), а в заключительной встрече перед Кубком мэра Москвы красно-белые одержали волевую победу над «Северсталью» (6:4), сумев три раза реализовать большинство. На столичном турнире «Спартак» пропускал первым в играх против «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар», однако оба раза поединки завершались успехом (3:2 и 4:1).

Финал Кубка мэра Москвы с ЦСКА для спартаковцев можно было назвать игрой за звание чемпиона межсезонья, поскольку действующие обладатели Кубка Гагарина также шли без поражений. Армейцы с серебряным призером Олимпиады Иваном Федотовым в воротах уступили со счетом 1:3.

Переход в «Спартак» пошел Бурмистрову на пользу

Начиная с мая, «Спартак» обратил на себя внимание приобретениями, которые должны качественно изменить игру команды. К тому времени главным тренером уже был назначен Алексей Жамнов, который не бросался громкими заявлениями, словно продумывая каждый ход в ситуации с подбором игроков и переговоров с ними, когда ошибаться нельзя. К тому же, по сравнению со своими предшественниками, он играл активную роль в селекции. Ассистентами стали олимпийский чемпион Алексей Ковалев и Игорь Уланов, работавший вместе с Жамновым, когда тому приходилось вставать на тренерскую лавку «Спартака», будучи генменеджером клуба.

На трансферном рынке надо было действовать стремительно, договариваясь с игроками еще до его открытия 1 мая. Уже тогда красно-белые объявили о переходе Порядина, на которого, по информации «Спорт-Экспресса», претендовали еще три клуба, включая СКА. Была наполовину обновлена вратарская линия: из «Салавата Юлаева» вернулся воспитанник спартаковской школы Андрей Кареев, который составил конкуренцию словаку Патрику Рыбару.

В середине мая было объявлено о переходе Александра Бурмистрова, который ранее со скандалом ушел из «Ак Барса» и не стал продлевать контракт с «Металлургом», где завершил предыдущий сезон. Переход в «Спартак» чемпиона мира 2014 года словно окрылил: он был признан лучшим нападающим Кубка мэра, забив во всех трех матчах турнира. Что касается Голдобина, ставшего третьим бомбардиром «Металлурга» в регулярном чемпионате, то он пришел в «Спартак» в начале июня в результате обмена на Данилу Квартальнова.

Также красно-белые серьезно занялись и кадровым обновлением в обороне. С третьей игры межсезонья пару защитников составили Егор Зайцев, на которого благотворно повлиял переход из московского «Динамо», и бронзовый призер Олимпиады 2022 года Михал Чайковски. С более молодыми партнерами стал играть перешедший из СКА двукратный обладатель Кубка Гагарина Роман Рукавишников.

Системная работа при подходе к игре в неравных составах, которой занялся Ковалев, дала свои плоды: в финале Кубка мэра против ЦСКА две шайбы из трех были заброшены в большинстве, да и в каждой игре на турнире красно-белые реализовывали численное преимущество и даже забивали в меньшинстве. Не случайно главный тренер ЦСКА Сергей Федоров охарактеризовал «Спартак» как быструю команду, против которой, по его мнению, было полезно сыграть.

«Шапкозакидательства у нас нет»

Несмотря на селекцию, в нынешнем составе «Спартака» нашлось место и игрокам, с которыми в последние годы ассоциировалась команда. Речь идет, в частности, о воспитаннике клуба Максиме Цыплакове, начинавшем в «Спартаке», а потом вернувшемся туда из «Динамо» Дмитрии Вишневском, Илье Талалуеве — уроженце Воскресенска, в котором «Химик» является фарм-клубом «Спартака». Жамнов уже подчеркнул, что опыт работы в системе «Спартака» позволил ему дать полную картину по многим молодым игрокам команды.

Доверие главного тренера, в частности, пока оправдывает Цыплаков, который, несмотря на качественное усиление состава, стал лучшим снайпером красно-белых в межсезонье с шестью голами.

«Знаю Цыплакова очень давно, так как в организации клуба я сам давно. Знаю его сильные и слабые стороны, говорил с ним, где он может усилить свою игру, а где от чего-то избавиться, чтобы больше приносить пользы команде. Его игрой я не удивлен, знаю его потенциал, чего от него ждать и что от него требовать», — рассказал Жамнов после матча с ЦСКА.

Игра против ЦСКА с его чемпионским составом стала проверкой на прочность, которую «Спартак» выдержал, не «поплыв» после пропущенного гола, и впервые с 2015 года выиграл Кубок мэра. «Такие победы точно придадут нам уверенности, теперь надо в таком же ритме войти в новый сезон», — подчеркнул после финала Бурмистров.

Жамнов отметил, что не стоит бояться успешной игры команды в межсезонье. «А как нам быть, выходить на предсезонке и говорить ребятам, чтобы они проиграли? Впереди много работы, у нас нет шапкозакидательства. То, что ребята выигрывают, они молодцы, это заслужили. Но если кто-то считает, что у нас все гладко, то это не так. Мы будем стараться, чтобы у нас была стабильная команда без провалов. Ребята заслужили свои успехи, надо с уважением к ним относиться», — подчеркнул он.

Возможные параллели с челябинским «Трактором», который в минувшем сезоне не вышел в плей-офф, хотя два года подряд выигрывал летние турниры, тут неуместны. Предстоящий сезон красно-белые откроют серией из четырех домашних матчей с 2 по 8 сентября — с «Куньлунь Ред Стар», «Северсталью», «Амуром» и «Адмиралом». После чего уже в рамках выездной серии команде Жамнова предстоит встретиться со СКА (12 сентября), ЦСКА (16 сентября) и московским «Динамо» (18 сентября).